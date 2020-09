Venerdì a Cortina il convegno dedicato agli studi professionali

“Generazioni Professionali a Confronto”, l’iniziativa interamente finanziata dalla regione da Confprofessioni Veneto fa tappa a Cortina l’11 settembre per parlare di innovazione negli studi con commercialisti, avvocati e imprenditori del Veneto.

I temi trattati saranno Strumenti per la professione per supportare le Pmi: nuove tecnologie, innovazione e temporary management.

Il convegno si terrà dalle 14,00 alle 18,00 – iscrizioni al seguente link: https://proservizi.it/corsi/strumenti-per-la-professione-per-supportare-le-pmi-le-nuove-tecnologie-e-il-temporary-management/.

Si tratta della tappa bellunese dell’iniziativa regionale organizzata da Confprofessioni Veneto, Proservizi, l’Unione Giovani Commercialisti di Vicenza e di Venezia in collaborazione con l’Università di Verona, Polo Scientifico Didattico di Vicenza che, dopo uno stop imposto dal Coronavirus è ripartita a fine luglio con il primo evento online, incentrato sulla valutazione degli studi professionali in ottica di acquisizione/vendita e in ottica aggregativa, con il tutto esaurito.

Il convegno dell’11 settembre sarà appoggiato anche dall’Ordine degli Avvocati di Belluno e dall’Ordine dei Commercialisti di Belluno, come ricorda la Presidente dott.ssa Michela Marrone: “Accogliamo con entusiasmo l’evento organizzato da Confprofessioni che vede la presenza di colleghi qualificati e il dibattito su tematiche strategiche per gli studi professionali”.

Il convegno, che sarà organizzato in presenza ma cui sarà possibile partecipare a distanza, sarà un evento targato Il Sole 24 Ore aperto a commercialisti, avvocati e imprenditori del Veneto e vi parteciperanno in qualità di relatori il commercialista Francesco Renne – della Cuoa Business School e l’avv. Tommaso Targa di un noto studio milanese.

A seguire dibattito con gli imprenditori Eugenio Calearo Ciman – Presidente dei giovani di Confindustria Veneto – e Alessandro Berton – Presidente Api Giovani Vicenza – cui si aggiungerà Michele Basso, Direttore Confartigianato imprese di Belluno. A moderare i commercialisti Cecchetto Andrea di Vicenza e Crety Cesare Maria di Venezia, referenti scientifici dell’iniziativa regionale per Confprofessioni.

Al termine dell’evento sarà presentata l’iniziativa di redazione di articoli di approfondimento con colleghi dislocati fuori dalla nostra regione, provenienti da varie città italiane ed europee, al fine di incentivare un confronto di più ampio respiro sulle tematiche organizzative.

L’iniziativa regionale proseguirà fino ai primi mesi del 2021 trattando i temi organizzativi e di passaggio generazionale all’interno degli studi professionali con attività e approcci originali.

Ulteriori convegni sulle altre città venete. Sondaggi. Presentazione di libri sulle tematiche affrontate. Raccolta degli errori organizzativi degli studi quali case study da presentare in occasione di una tavola rotonda aperta a tutti i commercialisti ed avvocati del Veneto. Articoli su quotidiani e riviste a livello locale, regionale e nazionale. Ma il pezzo forte sarà dato dall’attività di gruppo di 14 studi primari del Veneto – 8 studi di commercialisti e 6 studi legali affiancati da 2 professori/avvocati dell’Università di Verona – che hanno accettato di confrontarsi fra loro per poi relazionare la loro esperienza davanti a tutti i colleghi nel corso di una tavola rotonda che si terrà a Verona, presso la facoltà di giurisprudenza. L’obiettivo è quello di trasmettere a tutti gli studi l’esperienza organizzativa di questi studi strutturati che hanno dovuto nel corso degli anni affrontare queste tematiche nel loro percorso di crescita, al fine di fornire supporti pratici e operativi per favorire crescita dimensionale, inserimento dei giovani e cultura aziendalistica. Non mancheranno riflessioni sull’impatto che il Coronavirus ha avuto sugli studi di commercialisti e avvocati.

Per maggiori informazioni sulle varie iniziative si rimanda alla pagina interamente dedicata: https://proservizi.it/generazioni-professionali-a-confronto-aspetti-valutativi-organizzativi-contrattuali-strategici/