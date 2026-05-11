Addio ai vecchi capannoni: rinasce l’area ex Faena Marmi in via Vittorio Veneto

Il comparto residenziale: Sono previsti nuovi volumi abitativi nelle zone più interne, verso via dei Dendrolebi, per garantire una “ricucitura” con il tessuto residenziale circostante.

Viabilità e standard: La variante è fondamentale per ridefinire gli accessi su via Vittorio Veneto, uno dei nodi più trafficati della città, con la previsione di nuovi parcheggi a uso pubblico e aree verdi.