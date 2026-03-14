Cortina, a Casa Veneto il brindisi zero alcol di Castagner

Cortina d’Ampezzo, 14/03/2026 – Negli ultimi giorni dell’avventura olimpica Casa Veneto ha ospitato il brindisi zero alcol di Castagner, in un evento in collaborazione con Regione Veneto, Associazione per il Patrimonio delle Colline Unesco e Coldiretti. Un omaggio agli sportivi protagonisti, ma anche a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questi Giochi un evento apprezzato e ammirato in tutto il mondo.

Nella giornata di ieri, per festeggiare, i barman hanno preparato agli ospiti il “cocktail Cortina Zero”, vincitore nella categoria no-lo della “Cocktail Cortina Competition”, ideato da Andrea Olivieri dell’Hotel de Len, con centrifugato di caco, sherbet di lavanda e limone, amaro Leon Zero e bitter Robì, i due prodotti no alcol della Distilleria Castagner. L’aperitivo era accompagnato da formaggi e salumi di Coldiretti e, per concludere in dolcezza, lo strudel del Panificio Alverà, in abbinamento alla Grappa Agadeìta Riserva.