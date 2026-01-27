Milano Cortina 2026: inaugurata la nuova “Casa Veneto” a Cortina

Il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani ha tagliato il nastro dello spazio espositivo in Corso Italia: “Una vetrina mondiale per raccontare le eccellenze del nostro territorio e il brand ‘Veneto the Land of Venice’.”

Cortina d’Ampezzo, 27 gennaio 2026 – Con l’avvicinarsi dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, la Regione Veneto scalda i motori e apre ufficialmente le porte della sua “ambasciata” nel cuore delle Dolomiti. È stata inaugurata ieri, presso la storica Casa delle Regole, la nuova Casa Veneto, un hub strategico pensato per promuovere le eccellenze produttive, culturali e turistiche della regione durante l’evento sportivo più atteso del pianeta.

Una vetrina per il “Sistema Veneto”

Il Presidente, Alberto Stefani, ha sottolineato l’importanza strategica di questo spazio, situato in Corso Italia 69. Non si tratta solo di un punto informativo, ma di un vero e proprio “contenitore speciale” volto a consolidare l’immagine del Veneto come meta d’eccellenza.

“Le Olimpiadi sono una vetrina senza precedenti,” ha dichiarato il Presidente Stefani. “Casa Veneto è un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio e rafforzarne l’attrattività. Vogliamo raccontare un’immagine integrata della nostra regione: una destinazione turistica, culturale e produttiva che non teme confronti a livello mondiale.”

Al centro della promozione spicca il brand regionale “Veneto the Land of Venice”, che farà da filo conduttore per tutte le attività ospitate nella struttura.

Tre piani di eccellenza e un calendario ricco

La struttura di Casa Veneto si sviluppa su tre livelli, ognuno con una funzione specifica:

Piano Terra: È l’area aperta al pubblico, il cuore pulsante dell’accoglienza. Qui i visitatori potranno scoprire il meglio dell’enogastronomia e della produzione veneta attraverso incontri e presentazioni quotidiane.

Piani Superiori: Spazi dedicati a incontri istituzionali e attività di rappresentanza.

Date e Orari di Apertura

Casa Veneto osserverà un calendario di aperture studiato per coprire i momenti chiave dei Giochi e delle Paralimpiadi, restando aperta dalle 10:00 alle 18:00 nei seguenti periodi:

27 gennaio: Anteprima inaugurale.

Dal 6 al 22 febbraio: Durante lo svolgimento delle Olimpiadi.

3 marzo e dal 6 al 15 marzo: In occasione delle Paralimpiadi.

Il primo appuntamento

Il palinsesto degli eventi parte subito forte. Oggi, 27 gennaio alle ore 17:00, Casa Veneto ospiterà il suo primo evento ufficiale: la presentazione del concorso fotografico “I paesaggi più belli del Veneto”, a cura di Nord Est Multimedia, un omaggio visivo alla varietà paesaggistica della regione.