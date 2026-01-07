13.9 C
Belluno
mercoledì, Gennaio 7, 2026
HomeCronaca/PoliticaManifesto Zaia. Cunegato: "Solo retorica senza coerenza"
Cronaca/PoliticaPrima Pagina

Manifesto Zaia. Cunegato: “Solo retorica senza coerenza”

redazione
Scritto da redazione
0
155
Carlo Cunegato Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Consiglio regionale del Veneto
Carlo Cunegato - Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Consiglio regionale del Veneto
Carlo Cunegato Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Consiglio regionale del Veneto
Carlo Cunegato –
Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra
Consiglio regionale del Veneto

Venezia, 7 gennaio 2026 – “Zaia prova a ritagliarsi un ruolo nazionale dopo essere stato marginalizzato in Veneto nella sua stessa coalizione. Il suo nuovo ‘manifesto’ appare come un’operazione di immagine, non certo come una proposta politica credibile”.

Lo dichiara Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nel consiglio regionale del Veneto.

“L’autonomia resta il mito irraggiungibile che la Lega promette (e non realizza) da 35 anni, pur essendo stata al governo quasi ininterrottamente. In politica estera, Zaia parla di mediazione tra Europa e Usa mentre i governi sostenuti dalla Lega hanno accettato dazi, costi energetici insostenibili e un aumento della spesa militare che sottrae risorse ai servizi pubblici. Altro che equilibrio: è subalternità,” prosegue.

“Sulla sicurezza, Zaia critica ciò che la destra non ha fatto pur avendo guidato il Viminale per un quarto di secolo: tra il dire e il fare c’è di mezzo la Lega. E sui giovani, dopo 15 anni di governo regionale, scopre oggi che servono casa, lavoro e formazione, mentre il Veneto perde under 35 e non riesce ad attrarne. Le vicine Lombardia ed Emilia-Romagna hanno saldi migratori giovanili positivi, +114 mila e +82 mila ragazzi. Il Veneto ne perde 12 mila: un confronto impietoso,” aggiunge.

“Infine, i diritti civili: Zaia si dice liberale, ma resta in un partito che ospita dirigenti misogini e omofobi e che osteggia sistematicamente ogni avanzamento sui temi etici. Non si può essere per i diritti e restare nella Lega,” conclude Cunegato.

 

Previous article
Valle di Cadore, festa a scuola: inaugurata la nuova mensa donata da Vianini Lavori
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement -
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Sport, tempo libero

Sempre più bellunesi viaggiano all’estero: come restare connessi durante gli spostamenti

redazione -
Negli ultimi anni anche i residenti della provincia di Belluno hanno intensificato i viaggi all’estero, sia per motivi di lavoro che per studio o...

Il derby veneto ha l’impronta dei rinoceronti: Trebaseleghe ko in quattro parziali

Lotteria Italia: assegnato il premio da 300.000 euro al numero M291089 venduto ad Auronzo di Cadore

ARTICOLI IN EVIDENZA

ARTICOLI PIÙ LETTI

Categorie popolari

CHI SIAMO

Bellunopress è un quotidiano locale on line gratuito fondato nel gennaio 2009 da Roberto De Nart. Cronaca, politica, cultura, eventi, prevalentemente della Provincia di Belluno, con aggiornamenti in tempo reale in tutto l’arco della giornata.

Scrivici a: redazione@bellunopress.it

SEGUICI

© 2024 Bellunopress