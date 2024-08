Legambiente consegna le Bandiere Verdi 2024 del Veneto

Premiate le esperienze virtuose di montagna su natura, cultura ed educazione

Oggi al Centro minerario in Valle Imperina

Rivamonte Agordino (BL), Sabato 3 agosto 2024 – Legambiente Veneto ha organizzato oggi un Focus Group con le esperienze virtuose di montagna sostenibile, di convivenza con i grandi carnivori e di turismo consapevole, per attivare processi di transizione e trovare soluzioni attuabili che favoriscano le destinazioni turistiche a media e bassa quota a mantenere e aumentare la loro attrattivitá “oltre la neve” per abitanti e turisti nonostante il cambiamento climatico. All’evento partecipano le bandiere verdi 2024 segnalate da Legambiente nell’annuale report “Carovana delle Alpi” che premia e valorizza i migliori progetti ed esperienze significative dal punto di vista naturalistico, ambientale, culturale ed educativo realizzate nella regione Veneto, sono state assegnate a Lorena Giacon, presidente associazione La Calantina Aps e a Paolo Galeano, coordinatore regionale Avviso Pubblico per il recupero e gestione culturale educativa della Casa Alpina di Calalzo di Cadore; ad Angelelli Francesca e Giovanna Deppi del Gruppo archeologico Cadorino per il loro costante impegno nella valorizzazione e scoperta dei bene archeologici nell’area Dolomitica; a Maurizio Troi e Matteo Righetto, dell’Ufficio Turistico di Colle Santa Lucia per la creazione e cura del sentiero “alta via dell’orso” raccontata nel romanzo dello scrittore Matteo Righetto, ad Ennio Vigne, presidente del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi per l’impegno del Parco nella divulgazione scientifica e culturale legata alla presenza del Lupo nell’area dolomitica. Con l’occasione sono stati consegnati i riconoscimenti e le bandiere verdi alle quattro esperienze virtuose del Veneto.

La giornata è stata animata anche dalla presenza dei volontari del campo di volontariato di Legambiente Veneto realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che hanno raccontato l’esperienza ed i risultati raggiunti con le attività svolte. La collaborazione tra Legambiente Veneto e l’Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi nasce per la reciproca volontà di affrontare il tema della conoscenza, della cura e della tutela dell’ambiente naturale e della biodiversità, con lo scopo di contribuire a diffondere la cultura del turismo sostenibile negli ambienti naturali del territorio del Parco.

L’evento è proseguito con una visita ai forni fusori del Centro minerario di Valle Imperina, uno dei siti storici più rilevanti a livello europeo per l’estrazione delle materie minerali a cui è seguita un’escursione storico-naturalistica lungo la Via degli Ospizi, antica via di transito che scendeva dal nord Europa verso la pianura e il mare, frequentata per secoli da mercanti e pellegrini, accompagnati da una guida CAI della sezione della val zoldana.

L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto Interreg – Alpine Space “Beyond Snow” in corso di realizzazione in sei Paesi europei da parte di 13 partner internazionali, tra cui Legambiente, per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e la relativa diminuzione del manto nevoso ed aiutare le località turistiche montane a superare la propria dipendenza dalla neve, valorizzando esperienze e proposte di possibili alternative di sviluppo turistico. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a veneto@legambienteveneto.it .