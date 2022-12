Quando si tratta di città medievali, l’Italia ha davvero moltissimo da offrire, soprattutto se si parla di regioni come il Veneto. Da questo punto di vista, Monselice rappresenta una città davvero preziosa, ricca di arte e di storia, al punto da sembrare quasi incastrata tra i meccanismi del tempo. Non a caso, questa cittadella è stata inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia, anche per merito del suo magnifico castello e della bellezza di Borgo Antico. Di conseguenza, Monselice può vantare una serie di quartieri perfetti per chi vuole investire nel mattone, per via del continuo afflusso turistico di questo borgo. Ma quali sono le opzioni più caratteristiche? Scopriamolo insieme.

Quali sono i quartieri più caratteristici di Monselice?

Di certo, a dispetto delle sue dimensioni ridotte, le opzioni non mancano. Monselice è infatti ricca di quartieri, uno più caratteristico e speciale dell’altro, e la lista è davvero nutrita. Si fa ad esempio riferimento a San Giacomo/Frati, insieme a Costa Calcinara (nota anche come Redentore), Monselice Centro, San Martino, Carmine e Marco Polo. Le migliori case in vendita Monselice possono essere trovate visitando i siti dei principali player del settore immobiliare. Al momento si trovano delle splendide soluzioni in zone come via Matteotti, Chiesa Vecchia, via Don Magagna Bruno, via Barilan, via Pernumia e ovviamente via Roma. Inoltre, è possibile menzionare anche altre aree dove si trovano alcuni appartamenti in vendita, come via Fratelli Fontana, via Granzette, via San Bortolo, via Cognolato, via Vetta e via San Luigi.

Case a Monselice: un investimento immobiliare strategico

Chi sceglie di comprare un immobile a Monselice, può essere certo che si tratta di un investimento che va ben oltre l’aspetto economico. Questo borgo veneto, infatti, è una delle mete più ricercate dai turisti amanti della storia, della cultura e dell’arte. Dal punto di vista turistico, dunque, Monselice consente di mettere a segno un colpo davvero notevole, anche per via dei prezzi delle case, tutto sommato bassi se confrontati con altre zone o città del Veneto. Le villette tri-familiari qui possono arrivare a costare meno di 200 mila euro, mentre le villette a schiera hanno un prezzo intorno ai 150 mila euro. Ci sono addirittura intere palazzine da ristrutturare in vendita, con costi sui 180 mila euro, anche se ovviamente si dovranno poi sommare le spese per i lavori edili.

Perché Monselice viene apprezzata così tanto dai turisti?

Monselice non è apprezzata solo per il suo spettacolare castello e per la bellezza del Borgo Antico, ma anche per il suo importante patrimonio storico e culturale. Da questo punto di vista, una visita a Monselice permette di ammirare monumenti come la Torre dell’Orologio (costruita agli inizi del 1600), la Chiesa della Madonna della Salute, la Chiesa del Redentore, la Villa Pisani e lo stesso Castello di Monselice. Inoltre, questa cittadina si trova in una zona ricca di parchi e attrazioni naturali, come il Monte Grappa e i Colli Euganei, insieme a Villa Duodo e il Palazzo del Monte di Pietà. In conclusione, c’è davvero tanta “carne sul fuoco”, da un punto di vista turistico.