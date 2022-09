Nominato Carlo Malavisi primario di Anestesia all’ospedale di Feltre

Carlo Malavisi è il nuovo direttore di Anestesia di Feltre.

Classe 1972, di San Vendemiano (TV), il dottor Malavisi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha poi conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione, indirizzo Terapia Antalgica.

Nel corso della sua carriera, il dottor Malavisi ha consolidato competenze ed esperienze nella disciplina di anestesia e rianimazione, ricoprendo diversi incarichi anche nell’Ulss 2 Marca Trevigiana, dove dal 2010 aveva assunto un incarico di alta specializzazione per la “parto analgesia e controllo del dolore postoperatorio”. Dal 2017 presta servizio all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone dove si occupa, tra il resto, ha maturato una solida capacità di gestione organizzativa dell’attività cliniche presso il blocco operatorio dell’Ospedale di Pordenone che potrà mettere al servizio anche del blocco operatorio di Feltre.

Inoltre è stato tutor per i medici specializzandi in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli studi di Udine, contribuendo al percorso di formazione di numerosi giovani medici.

Tra le competenze tecniche, il dr Malavisi è riconosciuto come esperto nella gestione delle vie aree difficili, fondamentale per la gestione di pazienti critici fragili, e nell’utilizzo di tecniche infiltrative sia periferiche che neurassiali in terapia antalgica.

««Mi complimento con il dr Malavisi per il nuovo incarico che sono certa saprà interpretare nel migliore dei modi, valorizzando la squadra di professionisti dell’Anestesia e Rianimazione di Feltre che si è dimostrata efficiente e generosa soprattutto in periodo covid e mettendo a servizio di tutte le unità operative che collaborano nel blocco chirurgico le sue capacità organizzative», commenta il direttore generale Maria Grazia Carraro, «Colgo l’occasione per ringraziare la dottoressa Sitta che ha traghettato il reparto dopo il pensionamento del dr Innocente con grande disponibilità e competenza, riuscendo a mantenere i volumi di prestazioni del blocco operatorio di Feltre in un periodo non facile.

Con questa nomina si completa, in pochi mesi, il quadro degli apicali dell’ospedale di Feltre: oggi prende servizio il nuovo direttore medico, dottoressa Sabrina Marconato a cui auguro buon lavoro; nei mesi scorsi hanno iniziato la loro attività a Feltre il dr Stefano Di Fabio, primario dell’ortopedia, la dottoressa Cinzia Omiciuolo, primario della geriatria, la dottoressa Lucia Dalla Torre, direttore del Distretto. Tra poco prenderà servizio anche il nuovo primario dell’oncologia Nicodemo».