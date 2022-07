Nevegal. Aperta la seggiovia e l’Infopoint. Luciani: “Crediamo possano esserci le risorse in vista di quello che sarà l’autunno e l’inverno”

Domenica, 3 luglio 2022 – TOggi il primo appuntamento con la tradizionale Fiera del Nevegal programmata ogni prima domenica dei mesi estivi, da luglio a settembre.

L’iniziativa proseguirà il 7 agosto e il 4 settembre con apertura dalle 8.00 alle 20.00 quando sarà possibile trovare prodotti agricoli e dell’artigianato locali, alimentari, giocattoli e vestiario, oltre ai punti di somministrazione di cibo e bevande.

“Abbiamo la stagione turistica che si è avviata – dichiara l’assessore al Turismo Paolo Luciani – Oggi riparte la seggiovia e abbiamo la possibilità di dare lustro all’estate. Abbiamo un sacco di progettualità che ereditiamo e portiamo avanti per la conclusione di questo periodo estivo. Riteniamo che comunque il flusso turistico possa essere positivo fino alla fine della stagione estiva e quindi crediamo possano esserci delle risorse per il Nevegal in vista di quello che sarà poi l’autunno e l’inverno. Oggi riapriamo l’Infopoint in collaborazione con il consorzio al quale è stato prorogato il bando di gestione. Questo è un importantissimo punto – ha concluso l’assessore – che insieme all’ufficio Iat in Piazza Duomo sono i due nodi nevralgici della gestione del turismo della nostra città, che riescono a promuovere quella che sarà l’attività turistica nel comune di Belluno e nelle aree circostanti”.

A partire da oggi domenica 3, sul piazzale, dalle 9 alle 17, è operativo l’Infopoint, per offrire a visitatori e turisti utili spunti per vivere al meglio le opportunità offerte dal Colle.

L’Infopoint sarà poi aperto con i seguenti orari, fatti salvi eventuali aggiustamenti nel corso dell’estate, che verranno prontamente comunicati: nelle domeniche del 3, 10, 17 e 24 luglio, dalle 9 alle 17; dal 31 luglio al 4 agosto, dalle 9 alle 13 e dal 5 al 28 agosto, dalle 9 alle 17.