Trasgressione, libertà e autonomia in preadolescenza e adolescenza. Sabato a Feltre con il professor Pellai

Sabato 9 luglio alle ore 18.00 al Museo Diocesano Belluno Feltre si terrà la conferenza dal titolo Trasgressione, libertà e autonomia in preadolescenza e adolescenza. Relatore il professor Alberto Pellai.

Quanto conta la percezione del limite all’interno della relazione tra genitori e figli? E più in generale come gli adulti possono sostenere la crescita di preadolescenti e adolescenti consentendo a loro di “allenarsi alla vita” senza al tempo stesso aderire a comportamenti a rischio? Una conversazione con Alberto Pellai per affrontare un “classico” dell’educazione – ovvero l’educazione al limite – che rappresenta però un bisogno attualissimo e contemporaneo per tutti.