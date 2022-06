L’amore, la musica, la giovinezza. Giovedì in Taverna con Liberal torna Marco Anzovino

La rassegna culturale Conversazioni in Taverna di Liberal Belluno propone un nuovo appuntamento per giovedì 16 giugno alle ore 18:00 al ristorante La Taverna in via Cipro, n.18 a Belluno.

Marco Anzovino, educatore, musicista e scrittore, ritorna con la sua chitarra per una serata dove racconterà “L’amore, la musica, la giovinezza”, la storia di una stagione unica e irripetibile, in tutta la loro vertiginosa e commovente sincerità raccontata da un autore amato da migliaia di genitori e ragazzi.

E’ gradita la prenotazione: 0437 26839 – 336 559177