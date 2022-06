Due interventi sulle montagne bellunesi

Belluno, 12 – 06 – 22 Alle 15.30 circa una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stata inviata dalla Centrale del 118 lungo il sentiero Damos, a Valle di Cadore, per un ciclista caduto con la mountain bike. A.P., 30 anni, di Calalzo di Cadore (BL), che aveva riportato la sospetta frattura di una clavicola, è stato raggiunto dai soccorritori, avvicinatisi in jeep per poi proseguire a piedi nell’ultimo tratto. L’infortunato è stato imbarellato, trasportato al mezzo e quindi all’ospedale di Pieve di Cadore.

Verso le 16 il Soccorso alpino di Feltre è invece intervenuto a Sovramonte, nel Vallone d’Aune, sopra l’abitato, per un pilota di parapendio che, chiusasi all’improvviso la vela era riuscito ad arrivare a terra, ma si era fatto male alla schiena. Arrivati sul posto, malgrado le difficoltà dovute all’impossibilità di comunicare via cellulare e via radio per assenza di copertura, i soccorritori hanno prestato prima assistenza a N.F., 41 anni, di Mussolente (VI), poi affidato alle cure dall’equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza, che lo ha imbarcato e trasportato all’ospedale di Treviso.