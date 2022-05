Vignato incontra i cittadini di Chiesurazza e Mussoi

Belluno, 27 maggio 2022 – Alleggerimento e maggior controllo del traffico, cura del territorio e dei parchi, cittadinanza attiva sono stati i principali argomenti di discussione degli incontri frazionali a Chiesurazza e Mussoi.

Il secondo incontro è stato particolarmente partecipato e alcuni cittadini hanno dato il la per parlare di diversi argomenti.

Così Giuseppe Vignato: “Sulla mobilità, anche delle due zone interessate, saranno strategicamente da valutare progetti di viabilità alternativa che andrebbero a impattare in termini di benefici e sgravio del traffico in particolare in via Agordo; ad esempio la realizzazione della Circonvallazione Ovest della Città con il ponte sul Piave a Visomelle che ridurrebbe il traffico di penetrazione e favorirebbe lo scorrimento da e per il Feltrino e l’Agordino così come il decongestionamento dell’asse via Vittorio Veneto-via Tiziano Vecellio con realizzazione del ponte sul Piave in località Pietro in Campo”. In programma è inserito il collegamento stradale tra la statale agordina e la rotatoria di Marisiga; da valutare con interesse in particolare il collegamento con la zona dell’istituto Renier per favorire i tanti studenti che transitano su un’area dove esiste l’annoso problema della mancanza di marciapiedi in alcuni tratti. Naturalmente anche in questo caso, come per altre frazioni, c’è la volontà di spingere per l’utilizzo di mezzi ecologici, dunque c’è l’impegno di realizzare e incrementare, sempre in accordo pubblico/privato, le infrastrutture delle colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli. Ancora sará valutata l’attuazione del Trasporto Pubblico a chiamata. Nel programma poi la ristrutturazione dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco di Mussoi con destinazione uffici tecnici comunali, COC e Polizia Municipale.

Particolarmente sentita dai locali l’esigenza del monitoraggio del traffico in zona Mier, soprattutto in prossimità delle scuole. Interventi particolari sono stati fatti da alcuni dei candidati consiglieri più giovani come Laurenzo Borsato di Belluno D+ e come Giana Drao di In Movimento, entrambi di 19 anni, ed entrambi sostenitori di un modello di cittadinanza attiva che veda le persone, di qualunque età e in buona salute, a supporto della macchina comunale laddove essa fatica con risorse e squadra operai. Una programmazione definita per il piano neve e l’attenzione a non autosufficienti sono poi le richieste pervenute dal pubblico e sposate da Vignato.