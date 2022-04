SSD Dolomiti Bellunesi, gli errori costano cari. Sconfitta casalinga contro il Delta Porto Tolle

DOLOMITI BELLUNESI-DELTA PORTO TOLLE 1-2

GOL: pt 2′ Busetto, 40′ Cossalter; st 16′ Busetto.

DOLOMITI BELLUNESI: Canova, Sommacal (st 38′ Episcopo), Mosca (st 22′ Raimondi), De Leo (st 22′ Toniolo), Teso, Petdji, Onescu, Posocco, Corbanese, De Paoli, Cossalter (a disposizione: Masut, Tibolla, Piazza, De Pellegrin, Faraon, Ballestin). Allenatore: A. Ferro.

DELTA PORTO TOLLE: Agosti, Spader, Bertacca, Nappo, Moretti, Scarparo, Busetto, Pasquini, Spoto (st 22′ Proch), Nappello, Okoli (st 45′ Forte) (a disposizione: Rubbi, Biolcati, Foschi, Pierfederici, Stefani). Allenatore: E. Gherardi.

ARBITRO: Stefano Calzolari di Albenga (assistenti: Matteo Manni di Savona e Simone Mino di La Spezia).

NOTE. Spettatori: 300 circa. Ammoniti: Moretti, Mosca, Spader. Espulso: Toniolo (st 51′) per fallo di reazione. Angoli: 13-3 per la SSD Dolomiti Bellunesi. Recupero: pt 1′; st 7′.

Settima gara consecutiva senza i tre punti: la SSD Dolomiti Bellunesi ha smarrito la strada della vittoria. L’ultima gara nobilitata dal successo, infatti, risale a più di un mese fa: al 6 marzo (1-0 al cospetto del San Martino Speme). E l’incantesimo non si spezza neppure contro il Delta Porto Tolle, che vìola il polisportivo grazie al suo esterno-goleador: Busetto, autore di una rete per tempo e già a quota 11 in campionato. Ancora una volta, gli errori costano cari ai dolomitici, puniti ben oltre i propri demeriti. Anche perché sull’esito del match pesa un episodio dubbio: la rete annullata a De Paoli, in seguito a un fuorigioco considerato attivo, sul punteggio di 1-1. E così, la squadra di mister Ferro rimedia l’undicesimo stop in campionato e scivola in ottava posizione, a -5 dalla zona playoff.

PIOGGIA DI OCCASIONI – Padroni di casa colpiti a freddo: dopo appena 100 secondi, il cross basso e arretrato di Okoli viene raccolto da Busetto, abile a inserirsi con i tempi giusti, a “lucidare” il destro e a fulminare Canova. Il Delta è affamato di punti: ringhia su ogni pallone e crea un altro paio di occasioni rilevanti. In particolare con Nappello (al 9′), su cui salva in due tempi il numero 1 dolomitico, e con una ripartenza fulminea di Spoto, che nella stessa azione coglie prima il palo, poi la traversa. A pareggiare il conto delle traverse, invece, penserà Cossalter, al 31′. Ma è solo la prova generale della rete, che arriva puntuale a 5′ dal gong: Alex esplode un bolide dalla distanza, la deviazione di Moretti è tanto leggera, quanto decisiva. E Agosti rimane spiazzato: 1-1. Lo stesso Agosti, in precedenza, si era opposto alla grande a una violenta punizione di Corbanese. Insomma, emozioni in linea con il tempo meteorologico: a pioggia.

EPISODI – Tuttavia, i 3 minuti che orientano definitivamente il senso della gara arrivano a cavallo del quarto d’ora della ripresa, quando De Paoli insacca di testa, ma la terna annulla per fuorigioco: non di “Depa”, bensì di Posocco, considerato in posizione attiva e di disturbo al portiere. E sul capovolgimento di fronte, è ancora Busetto a sorprendere la retroguardia di casa e a infilare Canova in uscita. La reazione dei “blancos” non si fa attendere. Solo che Agosti è un muro: devia un colpo di testa di Corbanese (34′), salva a valanga sul neo entrato Raimondi (43′) e, all’ultimo secondo, compie un miracolo sull’incornata sempre del Cobra. In chiusura, Toniolo verrà espulso per una reazione. Nulla da fare, quindi: la posta in palio prende la via di Porto Tolle. E mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale nella tana del Caldiero Terme.

L’ANALISI – «Ci abbiamo provato – afferma mister Alessandro Ferro – anche se in maniera un po’ confusa. Ci è mancato forse un pizzico di fortuna. L’episodio del gol annullato? Recriminare non è da noi, dico solo avrebbe cambiato l’inerzia della sfida. Peccato aver commesso due sbagli che ci sono costati due gol: questo, però, è il calcio. Ed è la serie D. I tre punti mancano da tempo? Vero, ma dobbiamo guardare al prossimo impegno con entusiasmo e coraggio».