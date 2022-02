Fiab Belluno chiede alla Regione l’inserimento dell’Anello della Valbelluna nella Rete Escursionistica Veneta * di Pierluigi Trevisan

FIAB Belluno ha chiesto alla Regione Veneto di inserire l’Anello della Val Belluna nella REV

(Rete Escursionistica Veneta).

La Regione Veneto sta investendo molto nel cicloturismo, ma ha finora ignorato le potenzialità della Val Belluna, infatti Belluno e la Val Belluna non sono inclusi né nel portale “Green Tour verde in movimento” né nei percorsi cicloturistici della REV (Rete

Escursionistica Veneta).

L’Anello della Val Belluna è un percorso ciclo-turistico di 80 km, che si sviluppa nella valle del Piave, sulle sponde destra e sinistra del fiume, collegando il capoluogo di provincia, Belluno, con la città d’arte più importante della provincia, Feltre, pedalando lungo piste ciclabili e strade a basso traffico attraverso paesaggi campestri di fondo valle, ancora caratterizzati da grande naturalità, tra l’altro ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

FIAB Belluno ritiene che questo percorso abbia caratteristiche di interesse naturale, storico-paesaggistico, architettonico e di tradizioni locali che valorizzano proprio quel turismo slow che la Regione vuole promuovere.

FIAB Belluno, in data 8 febbraio 2022 ha fatto domanda ufficiale (allegata) alla Regione Veneto di inserire l’Anello della Val Belluna, cioè il percorso ciclabile che unisce Belluno e Feltre in destra e sinistra Piave, nella REV.

FIAB Belluno, pur essendo una piccola associazione locale, promuove ormai da 5 anni questo tracciato e fa la propria parte anche a livello regionale, ma non può essere l’interlocutore della Regione per conto degli Enti interessati: è necessario che gli stessi individuino un capofila che, ai tavoli regionali del cicloturismo, sostenga l’inserimento dell’Anello della Val Belluna nella REV, con conseguente tabellazione e promozione.

Riteniamo che ogni sforzo debba essere fatto da parte degli Enti Locali – Provincia, Comuni della Val Belluna, BIM, Unioni Montane, Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi – affinchè questo itinerario venga al più presto inserito nella REV, tabellato e promosso dalla Regione Veneto così come è stato fatto per gli altri percorsi, ad es. l’Anello della Donzella, il Girasile, l’Anello dei Colli Euganei ecc.

Pensiamo che la Val Belluna sia un vero e proprio paradiso per il cicloturismo. E’ ora che ne prendano atto anche le istituzioni e si diano da fare per renderlo realtà.

Pierluigi Trevisan

Presidente di FIAB Belluno