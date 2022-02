Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Mario Pezzutti è il nuovo dirigente del settore Meccanizzazione agricola

Nuovo arrivo al Consorzio Agrario di Treviso e Belluno: a dirigere il settore della Meccanizzazione agricola è stato chiamato il dott. Mauro Pezzutti.

Classe 1974, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, Mauro Pezzutti arriva a Treviso dopo aver ricoperto lo stesso ruolo presso il Consorzio Agrario del Friuli-Venezia Giulia.

Grazie alla vasta esperienza maturata in ambito commerciale, Pezzutti porta a Treviso nuove competenze utili per lo sviluppo di un progetto più ampio per il settore delle Macchine agricole del Consorzio Agrario.

«Essere chiamato a collaborare con il Consorzio di Treviso e Belluno rappresenta per me una sfida nuova ed importante – commenta Mauro Pezzutti – anzitutto perché il Consorzio è leader in Veneto nel settore delle macchine per l’agricoltura grazie a due brand di riferimento per il comparto come NEW HOLLAND e CASE-IH ma, soprattutto, per un servizio al cliente che ha fatto della capillarità sul territorio la propria forza. Lo dimostrano le 11 officine esterne distribuite nelle province di Treviso e Belluno oltre che – per il marchio New Holland – nel veneziano. Ora la mia sfida sarà aumentare ancora la soddisfazione della clientela attraverso la ricerca di prodotti innovativi, il potenziamento del servizio di post-vendita, la possibilità di vendere trattrici con formule di garanzia estesa, al fine di fornire un servizio davvero completo alle aziende agricole e ai contoterzisti, in linea con la volontà di crescita e sviluppo espressa dal direttore Antonio Maria Ciri, che ringrazio ancora una volta per la fiducia riposta nei miei confronti».

La mission dichiarata del Consorzio Agrario è infatti la piena soddisfazione del cliente, perseguita offrendo servizi eccellenti nella vendita di macchinari sia nuovi che usati, sia nel post-vendita. All’offerta di prestigiosi brand di trattrici come i già citati New Holland e Case IH, si affiancano altri numerosi marchi di attrezzature quali Faresin, Zaccaria, Martignani, Bertoni, Sulky, Monosem, HE-WA, Alpego, Provitis, ER.MO, Pottinger, Spedo, Braun, Nobili, Ferrari, Forigo.

«L’arrivo di Mauro Pezzutti nella nostra squadra – spiega Antonio Ciri, direttore del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno – segna un passo verso il Consorzio Agrario del futuro, sempre più in grado di offrire non solo macchinari e mezzi agricoli d’avanguardia ma andando anche a rafforzare le esigenze di sostenibilità e di economia circolare. Da parte nostra la volontà è di ridurre gli sprechi e dare impulso al mercato dell’usato che sempre più gioca un ruolo di spicco, dando una mano a chi con un basso investimento può trarre grande valore: un valido aiuto, ad esempio, per i giovani agricoltori che vogliono mettere in piedi una nuova attività con poche risorse. Per questo abbiamo realizzato un catalogo dettagliato di macchinari e strumenti agricoli usati che possono essere rimessi in circolo attuando una vera ottimizzazione delle risorse».

Oltre che con il sito dell’usato, il Consorzio persegue la sostenibilità anche attraverso la vendita di ricambi originali, il servizio di noleggio macchine ed una attenta attività di riparazione ed assistenza, grazie al personale tecnico sempre pronto a supportare la clientela nella gestione del proprio business, per fornire un servizio davvero completo.