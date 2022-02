In libreria. “Non è un romanzo” di Sostene Schena

E’ in libreria da gennaio, la seconda edizione del libro autobiografico di Sostene Schena “Non è un romanzo” Kimerik editore. In poco più di 300 pagine suddivise in 11 capitoli, “il più anziano dei giornalisti bellunesi” come egli stesso ama definirsi, racconta un po’ della sua vita. Dalla sua infanzia nella casa di Ponte nelle Alpi dove i genitori gestivano un’osteria e un negozio, dove si vendeva di tutto, “dall’ago al transatlantico”, per terminare con il lavoro, gli hobby e le sue molteplici attività. Il tutto raccontato attraverso avvincenti aneddoti e ricordi, come quelli vissuti nell’immediato dopoguerra con l’arrivo degli americani, o quando era studente all’Istituto Filippin “Covo di ‘nobili’ e meno nobili figure” e compagno di stanza del figlio del principe Corsini di Firenze, e la sconvolgente esperienza di cronista precario del Gazzettino al volante della sua Fiat 600 targata Pavia a testimoniare il disastro del Vajont nell’ottobre del 1963.

Sostene Schena. Giornalista professionista dal 1960; ha lavorato per Il Giorno e Il Corriere Lombardo; quindi, con Il Gazzettino di Venezia fino alla pensione, nel 1995. Si è occupato di tutti i settori del giornalismo e negli ultimi anni in modo particolare di enogastronomia (è anche sommelier Ais e degustatore ufficiale regionale). Ha creato le riviste Convivium 2000 e Il Sommelier Veneto e scritto numerosi libri, quali: Come mangiavamo a Fiume, In principio fu l’uovo: arte di fare frittate e altre meraviglie, In 160 battute 500 sms in rima, Mille SMS in rime libere, 160 battute 1000 e più SMS in rima, Passeggiata in Croazia: storie vere di amori ed esoterismo. Durante il suo soggiorno in Croazia, dal 1997, ha scritto due guide ai ristoranti: Conosco un posticino in Croazia e Viaggiare e mangiare in Croazia. Dal 2013 ha creato il blog (giornaliero) che si occupa di enogastronomia, turismo, made in Italy e tanti altri argomenti: convivium2000.blogspot.com.