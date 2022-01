Biodiversità, zone umide del Cadore. Venerdì la conferenza a Lozzo di Cadore

Venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 20,30 in Sala Pellegrini a Lozzo di Cadore si terrà la conferenza dal titolo: “Zone umide del Cadore: scrigni di biodiversità da proteggere, studiare e promuovere”.

L’incontro è organizzato dal Gruppo Promotore Parco del Cadore – Università di Padova – Comune di Lozzo di Cadore in collaborazione con: Biblioteca di Lozzo di Cadore – Comitato Peraltrestrade Dolomiti – Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Media di Lozzo di Cadore – Ecoistituto Veneto Alex Langer – Italia Nostra Sezione di Belluno – Mountain Wilderness Italia – Proloco Marmarole – Scuolaperta – WWF Terre del Piave Belluno e Treviso.

Una serata per informare la popolazione del Cadore sulle sue zone umide: cosa sono, dove sono, perché sono così importanti – e in pericolo di estinzione – con la crisi climatica in atto. Non solo. Come possono essere “salvate” e, nel contempo, diventare occasione per progetti educativi e di studio, e per una fruizione accompagnata.

Il Laghetto delle Sepolture, a Pian dei Buoi, rappresenta un esempio concreto di come un sito di grande pregio naturalistico, uno scrigno di biodiversità, a forte pericolo di estinzione, è stato recuperato, studiato e oggi rappresenta un esempio esportabile in altri luoghi in Cadore, a livello nazionale e internazionale. Numerose infatti le segnalazioni arrivate al Gruppo promotore del Parco e all’Università su altri siti attualmente in pericolo in Cadore. Oggetto di un progetto INTERREG (GAL), l’iniziativa, promossa dal Gruppo Promotore del Parco del Cadore, è stata sostenuta dal Comune di Lozzo di Cadore e supportata dal gestore dell’alpeggio e coordinata, come ente Capofila, dall’Università di Padova, Istituto di Ecologia Alpina di San Vito di Cadore.

A rappresentare l’Ateneo all’incontro il Professor Tommaso Anfodillo il quale, oltre a presentare i primi risultati della ricerca in atto, inserirà l’iniziativa negli interventi utili per l’alta montagna. Un intervento centrale sarà poi quello di Lorenzo Bonometto, autore del libro Libellule del Cadore, il quale è stato il primo a lanciare l’allarme sul pericolo che correva il laghetto di Pian dei Buoi. Interverranno inoltre rappresentanti del Gruppo del Parco, del GAL, dell’Amministrazione Comunale e degli studenti della scuola media di Lozzo che hanno lavorato sul biotopo con i loro insegnanti e esperti del settore, facendo anche uscite sul campo.

Accesso alla sala con greenpass nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti

Info: parcodelcadore@libero.it – tel 335 7423588 – www.parcodelcadore.wordpress.com

