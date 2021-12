Concorso per 2 impiegati al Comune di Belluno. Domande entro il 31 gennaio 2022

Il Comune di Belluno ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di due istruttori amministrativo contabili categoria c ccnl Funzioni Locali.

I requisiti specifici per partecipare al concorso sono il possesso di un diploma di

istruzione secondaria superiore – diploma di maturità e il possesso della

patente di guida di tipo B.

Tutti gli altri requisiti, le modalità di valutazione dei titoli e le indicazioni necessarie alla partecipazione sono dettagliati nell’avviso di selezione, scaricabile dal sito Internet istituzionale del Comune di Belluno, all’indirizzo www.comune.belluno.it, sezione “bandi di concorso” in home page.

La domanda dovrà perentoriamente pervenire al protocollo entro il giorno 31

gennaio 2022, secondo una delle seguenti modalità:

– presentata direttamente all’area Servizi Generali (Archivio, Protocollo e

Messi) – Piazza Duomo n. 1 – negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al

venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle

17.00);

– inoltrata tramite raccomandata A/R trasmessa al seguente indirizzo:

Comune di Belluno – area Personale – Piazza Duomo n. 2 – 32100 Belluno;

– trasmessa per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),

all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva saranno

effettuate esclusivamente tramite pubblicazione all’albo online e nel sito Internet

del Comune di Belluno all’indirizzo:

(https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/amministrazione/

attipubblicazioni/concorsi).

Sarà ammesso a sostenere il colloquio un numero massimo di 25 candidati, sulla

base del punteggio attribuito in base ai titoli. La data della prova orale è già

fissata per martedì 8 febbraio 2022, nella sala consiliare di piazza Duomo 1: i

candidati saranno convocati in modo scaglionato per evitare assembramenti e

pertanto non dovranno accedere nella sala municipale prima dell’ora indicata per

ciascuno.

Eventuali modifiche alla data e al luogo della prova orale saranno pubblicate dal 5

febbraio e, quindi, i candidati sono invitati a consultare con frequenza l’albo

online del Comune di Belluno.

Per chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’area Personale

del Comune di Belluno telefono 0437 913274 e 913280. Per eventuali

comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica è: personale@comune.belluno.it