Belluno investe su formazione e turismo. ITS Academy Turismo Veneto inaugura nuovi spazi e guarda al dopo Olimpiadi

Belluno, 4 maggio 2026 – Formazione, esperienze concrete e connessione diretta con il mondo del lavoro: sono questi i pilastri al centro della presentazione promossa da ITS Academy Turismo Veneto e Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti.

Nel corso dell’incontro odiereno nella sede della Camera di Commercio di Belluno, sono stati presentati i percorsi formativi dell’Academy e inaugurati i nuovi spazi didattici della sede camerale, pensati per accompagnare una formazione sempre più orientata alle competenze richieste dal mercato turistico.

“Con orgoglio all’Assemblea nazionale di Unioncamere a Roma, – ha detto Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso–Belluno Dolomiti – ho ascoltato i numeri in forte crescita degli iscritti agli ITS. Un segnale che non è frutto del caso, ma di un lavoro corale, costruito con metodo e visione a livello nazionale. La Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti è parte attiva di questo sistema: crediamo nella formazione come leva di sviluppo del territorio, e quella convinzione si traduce in scelte concrete. Abbiamo investito in questi anni nelle borse di studio, nella creazione di nuove aule multimediali, spazi didattici moderni e accoglienti, aree di socialità e benessere, dai giardini agli spazi comuni, perché una formazione ambiziosa non può prescindere da ambienti che ne sostengano la qualità e ne amplifichino il valore. Sono moderni, multifunzionali e progettati per rispondere alle esigenze di chi apprende e di chi insegna. Il turismo non è solo un settore: è la cifra identitaria dell’economia italiana. Investire su chi lo farà crescere, accogliendolo in spazi che parlano già il linguaggio dell’eccellenza, è la scommessa più concreta che possiamo vincere insieme”

“L’ITS Academy Turismo Veneto – ha detto Massimiliano Schiavon, presidente ITS Academy Turismo Veneto – rappresenta oggi una delle leve più concrete su cui il nostro territorio può contare per costruire futuro. Non parliamo solo di formazione, ma di una scelta strategica: mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del cambiamento, con competenze solide e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. In un contesto come quello del turismo veneto, che vive di eccellenze ma anche di grandi trasformazioni, investire sulla formazione significa investire sulla tenuta e sulla crescita del territorio. E lo abbiamo visto chiaramente anche nell’esperienza legata al percorso verso Milano–Cortina 2026: i ragazzi non sono stati semplici osservatori, ma parte attiva di un sistema complesso, fatto di responsabilità, relazioni e lavoro vero. – aggiunge inoltre – Quella olimpica non è stata solo una stagione di visibilità internazionale, ma un passaggio che ha lasciato un segno profondo. Un’eredità che non si misura soltanto negli eventi, ma nelle competenze che restano, nei giovani che crescono e nelle imprese che possono contare su nuove energie qualificate. È qui che si gioca la vera sfida: trasformare un’occasione straordinaria in valore duraturo per le nostre comunità

Formazione ITS: competenze, esperienza e occupazione

Al centro della presentazione il Master “Dolomiti Tourism Marketing & Communication”, attivo da ottobre 2023 e oggi punto di riferimento per la formazione nel turismo di montagna.

Si tratta di un percorso di formazione tecnologica superiore, alternativo all’università e progettato insieme alle imprese, con l’obiettivo di formare figure professionali immediatamente operative.

Il modello didattico si basa su un approccio pratico e applicativo. Il 60% delle attività comprende lezioni in aula, arricchite da esercitazioni, project work, simulazioni e collaborazione con aziende, per favorire l’apprendimento attivo. Il restante 40% è dedicato allo stage, anche all’estero grazie al programma Erasmus+.

Il percorso si inserisce nell’offerta di ITS Academy Turismo Veneto, che conta oggi circa 400 studenti in formazione e oltre un migliaio di diplomati, con un tasso di occupazione complessivo superiore al 90% in ambiti coerenti con il percorso di studi.

Esperienze sul campo: vivere i grandi eventi

Dietro un grande evento ci sono persone, responsabilità, collaborazione ed emozioni. Un aspetto che gli studenti del secondo anno hanno potuto vivere in prima persona attraverso un’esperienza di stage unica.

Nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, gli studenti sono stati coinvolti nelle attività del Cortina Dolomiti Lounge, in collaborazione con Fondazione Cortina.

Un’esperienza immersiva che li ha visti operare all’interno dei team:

• hospitality, per la gestione dell’accoglienza

• sponsorship, per il coordinamento con partner e sponsor

• comunicazione, per il racconto e la valorizzazione dell’evento

Un’opportunità concreta per entrare nel “dietro le quinte” di un grande evento internazionale, comprendendone dinamiche, complessità e responsabilità.

Olimpiadi e territorio: un’eredità che continua

Le Olimpiadi hanno rappresentato un momento di visibilità globale per il territorio, ma anche un acceleratore di competenze.

Il Master ha integrato attività legate ai grandi eventi anche nell’ambito dell’Education Programme Gen26 di Fondazione Milano Cortina 2026 , offrendo agli studenti la possibilità di partecipare attivamente al percorso olimpico.

Tra i momenti simbolici, il passaggio della torcia olimpica a Belluno ha rappresentato un segno tangibile di continuità tra evento e territorio: un passaggio ideale di testimone tra generazioni, in cui i nostri corsisti sono stati selezionati come tedofori, rappresentando attivamente il coinvolgimento dei giovani nella costruzione del futuro turistico locale.

Collaborazioni e sistema territoriale

Il percorso nasce e si sviluppa grazie al coinvolgimento diretto del sistema economico locale, con il supporto della Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti (CCIAA), di Confcommercio Belluno e di Confindustria Belluno Dolomiti, oltre al contributo della DMO Dolomiti Belluno. Questi soggetti hanno sostenuto l’avvio dell’iniziativa e ne accompagnano l’evoluzione nel tempo.

A questa solida base territoriale si affianca una rete di collaborazioni strategiche con realtà di primo piano, tra cui la Fondazione Cortina e il programma Education Gen26 della Fondazione Milano Cortina 2026, che arricchiscono il percorso con esperienze altamente professionalizzanti e opportunità legate ai grandi eventi.

Iscrizioni aperte

I percorsi ITS sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU e dalla Regione del Veneto. Sono previste borse di studio.

Le selezioni si terranno il 9, 10, 16 e 17 luglio presso il campus della Fondazione a Jesolo.

Informazioni e candidature: www.itsturismo.it/iscrizioni