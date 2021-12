Tavolo Ideal Standard. Donazzan: “Continua il percorso di collaborazione tra le parti”

Venezia, 29 dicembre 2021 – Si è svolto oggi, d’intesa con il MISE, il terzo tavolo regionale di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività poste in essere per ricercare una soluzione industriale, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per il sito Ideal Standard di

Borgo Valbelluna (BL).

Alla riunione, presieduta dall’assessore regionale Elena Donazzan, assistita dall’Unità

di crisi aziendali di Veneto Lavoro e dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto,

hanno partecipato i rappresentanti di Ideal Standard, l’Advisor Sernet SpA,

Confindustria Belluno, le segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil,

unitamente alle RSU, il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sul processo di reindustrializzazione con

particolare riferimento al cronoprogramma attuato dalla società Sernet. L’advisor ha

illustrato in dettaglio le attività realizzate fino ad oggi. Allo stato attuale sono varie le

manifestazioni d’interesse industriale, di soggetti nazionali e internazionali, al sito di

Trichiana.

Nel corso dell’incontro si è confermato l’ottimo clima tra le parti con giudizio positivo

sull’andamento e la puntualità delle azioni previste dal cronoprogramma per la

reindustrializzazione. È, inoltre, emersa la disponibilità aziendale a mettere a

disposizione le risorse accantonate nel fondo interprofessionale al fine di aggiornare e

potenziare le competenze dei lavoratori.

“La Regione esprime il proprio apprezzamento per l’attività svolta dalle parti,

sottolinea l’assessore Elena Donazzan al termine dell’incontro. Si conferma la

collaborazione di tutti per conseguire l’obiettivo condiviso.”.

Il prossimo tavolo regionale di monitoraggio verrà convocato nella seconda metà di

gennaio.