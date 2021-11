Cna Veneto e Appia rilanciano la filiera del legno. Il progetto con i dati della 43ma edizione di Arredamont

Un documento strategico per il supporto alla filiera verrà presentato il prossimo 5 novembre a Longarone Fiere (ore 15.00)

Dal 2010 ad oggi, nel mondo, sono stati prelevati dalle foreste circa 4 miliardi di metri cubi di legname; secondo lo studio di CNA, nel 2050 la domanda di legno tondo raggiungerà i 6 miliardi di metri cubi.

Hermann Sala, presidente CNA Legno e Arredo Veneto: «Questo documento è un importante contributo per riflettere sulla risorsa legno, una materia prima per cui l’Italia risulta tra i paesi con il più basso grado di auto sufficienza nell’approvvigionamento nonostante si vanti la più grande infrastruttura verde.»

Nell’ambito della 43^ edizione di Arredamont, la Mostra Nazionale dell’arredare in Montagna che si tiene a Longarone (BL), CNA Veneto e APPIA presenteranno il progetto “Rilancio della Filiera del Legno” con i dati raccolti nel documento strategico per il supporto allo sviluppo della filiera. L’appuntamento è per venerdì 5 novembre alle ore 15.00 a Longarone Fiere, via del Parco 3, Longarone (BL).

Un settore che riveste una importanza strategica all’interno del territorio veneto, e in particolare bellunese, ma che presenta tuttavia una situazione di difficoltà legata alla necessità di costruire fattivamente un rapporto di filiera e di promuovere processi di innovazione di prodotto e di processo per consentire alle imprese di recuperare competitività e di fronteggiare il rincaro e dei costi e la carenza delle materie prime.

Il Documento

In collaborazione con ETIFOR, spin-off dell’Università di Padova, CNA e APPIA hanno svolto una indagine sul settore che ha portato alla stesura di un documento strategico, un primo contributo al rilancio del settore che vede impegnate molte maestranze artigiane.

Il documento si articola su alcuni punti: l’analisi delle principali caratteristiche dei soprassuoli forestali; la descrizione della macro-filiera destinata alla produzione dei prodotti in legno, con particolare attenzione all’andamento delle certificazioni forestali; le principali politiche del settore, con gli esempi virtuosi sviluppati per supportare la filiera in Italia e in Veneto.

«Come Paese possiamo vantare la più grande infrastruttura verde – evidenzia Hermann Sala, Presidente CNA Legno e Arredo Veneto e rappresentante della CNA al Tavolo Filiera Legno a Roma – che è però poco valorizzata dal punto di vista economico e produttivo. Sappiamo bene che l’80% del fabbisogno di legno per l’industria manifatturiera italiana è coperto dall’importazione della materia prima. L’Italia per il settore legno-mobili risulta tra i Paesi europei con il più basso grado di auto sufficienza nell’approvvigionamento di materia prima legnosa. Un problema che la pandemia ha ulteriormente acuito. Riteniamo importante, dunque, dare un nostro primo contributo come associazione nell’avviare una attenta riflessione partendo dalla risorsa legno e, spinti dal desiderio di sviluppare la filiera italiana del legno, presentiamo questo primo documento».

Il Programma

15.20 Saluti del Presidente APPIA CNA

Introduzione del Presidente CNA Legno e Arredo Veneto

15.30 Presentazione del Progetto “RILANCIO DELLA FILIERA DEL LEGNO”, da parte di ETIFOR

16.00 Intervengono: Regione del Veneto; Provincia di Belluno; Imprese e rappresentanti di settore

16.45 Conclusioni a cura della Coordinatrice Unione Produzione CNA Nazionale

