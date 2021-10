Olimpiadi di Cortina. Andrea Zanoni: “Spendere 80 milioni per la pista da bob è uno spreco imperdonabile”

“Zaia vuole spendere ben 80 milioni di euro dei contribuenti veneti per la nuova pista da Bob per le olimpiadi di Cortina. Si tratterebbe di un’opera faraonica che poi graverebbe sui contribuenti veneti con circa un milione di euro l’anno anche per la manutenzione. Un complesso tecnologico di impianti frigo con sottostazioni utili a refrigerate 1500 metri di percorso in pendenza da tenere costantemente manutenzionato”.

Lo afferma il consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni.

“Il CIO Comitato Olimpico Internazionale ha detto che non la paga e percio’ saranno i veneti a dover tirare fuori questi milioni con ulteriori tagli alla spesa sanitaria, sociosanitaria, ambientale, ecc. – prosegue Zanoni – Quante scuole, palestre, servizi di assistenza, interventi di tutela ambientale potrebbero essere realizzati con questa montagna di soldi?

L’alternativa esiste con la riattivazione della pista di Cesana (TO) che costerebbe all’incirca 10 milioni di euro.

Anche i cortinesi non ci stanno, l’ultimo sondaggio on-line del giornale Voci di Cortina dà un 70% di contrari. Sostengo Italia Nostra Veneto, Mountain Wilderness Italia, Ecoistituto Del Veneto “Alex Langer”, Gruppo promotore Parco del Cadore e Comitato Peraltrestrade Dolomiti nella loro richiesta a Draghi di bloccare questo che è un autentico speco di denaro pubblico. Basta sprechi – conclude Zanoni – basta deturpare l’ambiente, basta con la costruzioni di impianti costosissimi da manutenzionare”!