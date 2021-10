Un concentratore di ossigeno per la Casa di riposo dagli Alpini e l’Auser di Mel

Com’è costume degli alpini, con una cerimonia sobria ma sentita, è stato consegnato alla Casa di Riposo di Mel un concentratore di ossigeno che mancava alla struttura.

La donazione è stata frutto della collaborazione tra il Gruppo Alpini di Mel e l’Auser “Il Sole” di Mel in memoria dell’indimenticato Elio Del Pizzol, persona che molto ha dato per il volontariato locale.

“Ringraziamo molto per questa nuova attrezzatura che sottolinea ancora una volta la vicinanza degli alpini e dell’Auser alla Casa di Riposo”. Così ha aperto l’incontro di consegna il dr. Paolo Battocchio, direttore della struttura, che ha aggiunto: “Per gli ospiti e per noi operatori questo è un gesto che va oltre alla gradita e utile apparecchiatura, è un segno di presenza per i nostri ospiti e di sensibilità per il personale che è stato provato in questi due anni. Mi auguro che la prossima primavera si possa festeggiare l’apertura della struttura con una festa comune”.

Il Capogruppo degli alpini di Mel Aldo Mastelotto ha portato il saluto affermando: “Siamo felici, assieme agli amici dell’Auser, di ricordare Elio Del Pizzol in questa maniera, la sua figura di persona pronta ad aiutare gli altri con semplicità e disponibilità.”

Presenti i figli di Elio, all’incontro hanno presenziato il dott. Fabio Bernard che segue gli ospiti della struttura , l’ex Presidente della Casa di riposo e tenente degli alpini Ernesto Isotton, la Presidente dell’Auser Verena Dall’Omo e il Sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa che così ha salutato i presenti: “ Ringrazio il Gruppo Alpini, la Protezione Civile e l’Auser non solo per questa donazione, ma anche per quanto fanno gratuitamente durante tutto l’anno per la nostra comunità”