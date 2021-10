La Fidapa saluta il questore Lilia Fredella che lascia Belluno per il nuovo incarico a La Spezia

La Fidapa Bpw Italy di Belluno saluta, seppur con un velo di rammarico ma con grande simpatia ed amicizia, il questore di Belluno Lilia Fredella che fra pochi giorni lascerà la città per il suo riconfermato e ancor più prestigioso incarico a La Spezia. Ma soprattutto le socie fidapine ringraziano la dottoressa Fredella per essere stata per diversi anni una di loro. Lilia Fredella si era iscritta alla sezione bellunese della Fidapa nel 2013 e, suo malgrado ma per opportunità del ruolo assegnatole a capo della Questura di Belluno, aveva rassegnato le dimissioni nel 2020.

“Lilia Fredella è stata una punta di diamante e motivo di orgoglio della nostra associazione – ha sottolineato la presidente Barbara Dal Molin. – Confidiamo che ella possa continuare ad essere vicina alla Fidapa come ha sempre fatto”.

La Fredella infatti, compatibilmente con gli importanti impegni istituzionali che l’avevano portata lontana dalla “sua” Belluno dove era cresciuta, era sempre stata presente, o di persona o in via telematica, alle attività svolte dalla Fidapa. Nel 2017, su segnalazione della sezione bellunese, le erano stati assegnati i premi “Eccellenze Fidapa Bpw Italy” nel campo delle Istituzioni sia a livello nazionale e sia distrettuale del Nordest.

Tutta la sezione si stringe con un forte abbraccio affettuoso a Lilia Fredella augurandole ogni bene.