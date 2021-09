Viabilità Alpago. candidato sindaco Bortoluzzi (Cambiamento e Sviluppo): «Investimenti per la sicurezza tra le nostre priorità»

«La sicurezza stradale è tra le nostre priorità». Lo dice Massimo Bortoluzzi, candidato sindaco di Alpago con la squadra di “Cambiamento e Sviluppo”, all’indomani di un brutto incidente avvenuto a Santa Croce del lago.

«La forte velocità lungo la viabilità che costeggia il lago è un problema. Per gli utenti della strada e per i residenti. Stiamo studiando alcune modalità di intervento, dialogando chiaramente con Anas, proponendo l’installazione di sistemi efficaci di rallentamento tipo “tutor” sempre attivi, perché è necessario garantire maggiore sicurezza, agli utenti della strada e ai cittadini di Santa Croce».

Sempre in tema di strade, la lista “Cambiamento e sviluppo” punta anche alla messa in sicurezza dell’accesso alla zona industriale di Paludi lungo la provinciale all’altezza del canale Cellina, alla sistemazione dell’incrocio in zona industriale con la realizzazione di due rotatorie di cui esistono già dei progetti preliminari oltre alla messa in sicurezza dei punti più pericolosi, come l’accesso alla zona artigianale di Garna, dove c’è anche il centro di protezione civile e la sede dei vigili del fuoco volontari. «Intendiamo accelerare l’iter per la nuova rotatoria di ingresso a Puos, tra la provinciale e due traverse comunali – sottolinea Massimo Bortoluzzi -. Servono attraversamenti pedonali più sicuri illuminati e ben segnalati, inoltre per eliminare alcune problematiche serve anche un coordinamento con le amministrazioni comunali vicine e con gli enti di riferimento, Anas e Veneto Strade». Nel programma di “Cambiamento e sviluppo” anche il completamento dei marciapiedi in diverse aree.

«Servono risposte semplici alle esigenze dei cittadini» conclude Massimo Bortoluzzi. «Sempre disponibili a raccoglierle e a fare la nostra parte, per il territorio e la comunità».