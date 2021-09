12 nuovi posti letto di terapia intensiva all’Ospedale di Feltre

E’ stato approvato il progetto definitivo per l’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di realizzazione di 12 posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid all’Ospedale di Feltre.

I posti letto previsti nell’ambito degli interventi di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive come da D.L. 34/2020, saranno realizzati al primo piano Ala Nord del Padiglione Dalla Palma (ex Sale operatorie di Ginecologia).

La fase 1 prevede l’allestimento del cantiere e demolizioni per un quadro economico complessivo di € 182.645,66.

L’ intervento è di competenza del Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus, (Art. 2 del Decreto 34).