No green pass 4 Belluno. In 150 ai giardini di piazza dei Martiri al grido libertà, libertà

Belluno, 28 agosto 2021 – Al grido di “Libertà! Libertà” in 150 persone si sono riunite oggi pomeriggio dalle ore 18:30 ai giardini di piazza dei Martiri a Belluno per il quarto appuntamento dell’iniziativa No green pass.

La manifestazione, in analogia a quelle organizzate nelle piazze di Milano, Roma, Torino, Napoli, Genova e altri capoluoghi italiani, ha voluto ancora una volta evidenziare il “regime di non libertà” posto in essere dai vari Dpcm e decreti, con appelli e richiami all’equilibrio dei dettami costituzionali. E il monito per l’incognita ai vaccini ai giovani.

Si è parlato anche dei messaggi che corrono in rete di docenti e medici che si sono dissociati dall’obbligo vaccinale imposto alle loro categorie professionali.

Sono stati inoltre diffusi alcuni dati Aifa sui presunti eventi avversi a seguito del vaccino anticovid.

La protesta, insomma, che nemmeno la pioggia battente di stasera ha fermato, non è per ora destinata a placarsi.