Recuperata coppia di alpinisti sulla Cima Grande di Lavaredo

Auronzo di Cadore (BL), 23 – 08 – 21 Attorno alle 19 la Centrale del Suem è stata allertata per due alpinisti austriaci, lui 30 anni, lei 28, in difficoltà in discesa con le doppie lungo la via normale della Grande delle Tre Cime di Lavaredo. La coppia, che era uscita fuori dal tracciato a circa 2.600 metri di quota, è stata individuata grazie alle coordinate dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e recuperata dal tecnico di elisoccorso con il verricello.

Verso le 20 una squadra del Soccorso alpino della Val Fiorentina ha invece raggiunto in fuoristrada il Rifugio Città di Fiume, a Borca di Cadore, per un escursionista colto da malore. L’uomo è stato trasportato al rendez vous con l’ambulanza, che lo ha accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.