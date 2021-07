Alessandra Buzzo confermata alla presidenza della Cadore s.c.s. Vicepresidente sarà Rina De Lorenzo

Alessandra Buzzo è stata riconfermata per i prossimi tre anni alla presidenza della Cadore scs: la votazione nel pomeriggio di ieri, con l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Ad affiancare la riconfermata presidente, nel ruolo di vicepresidente siederà Rina De Lorenzo, dal 2011 responsabile degli inserimenti lavorativi della Cadore.

Sia la presidente che la vicepresidente hanno ottenuto l’unanimità dei voti.

A comporre il cda ci saranno anche Fabio Bristot e Luca Valmassoi, responsabili per la Cadore di sicurezza e qualità il primo, del settore turismo il secondo, Gianluca Piller Roner, Daniele Zandonella e Walter Doriguzzi.

Per quanto riguarda eventuali deleghe, “il nuovo consiglio di amministrazione si metterà subito al lavoro per il bene della cooperativa – commenta la riconfermata Buzzo – e valuteremo insieme l’assegnazione di possibili deleghe in modo da coinvolgere al meglio tutti i componenti”.

“Ringrazio quindi tutti componenti del nuovo cda, al quale viene chiesto un impegno responsabile e consapevole, così come lo chiediamo a tutti i soci. – aggiunge ancora Buzzo – La Cadore si basa sui suoi soci e sui lavoratori, e tutto deve essere fatto nel loro interesse: nonostante il difficilissimo periodo economico, siamo riusciti a chiudere un bilancio positivo, e per questo a maggior ragione dobbiamo tutti insieme con impegno e consapevolezza pianificare le attività future”.