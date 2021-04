Vaccinazione persone over 80: prenotazioni online o accesso libero

Belluno, 14 aprile 2021 – Per sostenere la campagna vaccinale a favore delle persone di 80 e più anni (nati nel 1941 o negli anni precedenti) l’Ulss Dolomiti ha aperto ulteriori disponibilità prenotabili dal sito www.aulss1.veneto.it nei drive in di:

Sabato 17 aprile 2021

• Feltre – ex Marangoni 10.00 -12.00

• Belluno – Ospedale 14.00 -16.00

• Agordo – Tamonich 16.00 -18.00

Lunedì 19 aprile 2021

• Tai di Cadore -P.le Dolomiti 13.00 -15.00

Queste disponibilità si aggiungono ai posti prenotabili già attivi.

I cittadini con più di 80 anni non in grado di effettuare la prenotazione online, per la quale possono essere supportati da Farmacie, Comuni, Carabinieri, potranno recarsi nei drive in vaccinali, negli stessi orari, anche con accesso libero (senza prenotazione), muniti di documento di identità.

NON devono recarsi a tali sedute le persone già vaccinate con la prima dose o le persone con meno di 80 anni.

Presentarsi in auto, con abbigliamento comodo. La vaccinazione sarà effettuata attraverso il finestrino dell’auto abbassato.