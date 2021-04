Su Motociclismo di aprile la traversata di Veneto e Trentino in sella a una moto elettrica

La rivista Motociclismo, leader del settore dal 1914, è in edicola da oggi col fascicolo di aprile.

La rubrica dedicata al turismo si propone di scoprire le Dolomiti in modo green: in 107 anni di storia, si tratta del primo viaggio fatto in sella a una moto elettrica, la Energica EVA. Velocissima, sportiva e potente anche quando la temperatura scende sotto lo zero, Energica EVA ha permesso ai nostri tester di intraprendere un affascinante e silenzioso viaggio tra i paesaggi del Veneto e del Trentino, all’insegna dell’ecologia e del risparmio.

Tra fast food e slow charge, si srotola il racconto di una traversata alpina rispettosa del territorio e ricca di aneddoti sulle strade più belle delle Dolomiti.