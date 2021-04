Sinergia Unione Montana Alpago-Ottica Polzotto: bonus per i dipendenti del Centro servizi socio-assistenziali

L’Ottica Polzotto srl di Bastia vuole far sentire la vicinanza del territorio a tutto il personale del Centro servizi socio-assistenziali dell’Alpago che nel corso del 2020 è stato duramente messo alla prova. Prima con l’esperienza del Covid e poi con l’allagamento della casa di riposo di Puos d’Alpago, avvenuto a inizio dicembre, comportando l’evacuazione e il trasferimento degli anziani in altre strutture.

Da tre mesi, parte del personale tra cui infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapista ed educatore si recano quotidianamente a Pieve di Cadore per assistere gli anziani lì ospitati, cercando di farli sentire a casa loro, e garantendo il sostegno necessario per sopportare la lontananza dai loro familiari per le limitazioni dovute al Covid 19.

In questi giorni si è creata una sinergia importante tra l’Unione montana Alpago e l’Ottica Polzotto, storica attività locale, nota in tutta la provincia e non solo. E subito dopo Pasqua si concretizzerà l’iniziativa promossa dai due partner, che prevede l’attivazione di una convenzione per tutto il personale del Centro servizi socio-assistenziali dell’Alpago. Ci sarà la possibilità di acquistare, presso l’Ottica Polzotto, qualsiasi occhiale da sole con una scontistica del 50% dal prezzo di listino ufficiale. L’offerta sarà valida fino al 30 giugno. Inoltre, sull’acquisto dell’occhiale da sole, verrà offerto un buono da 50 euro da spendere entro il 30 settembre. Il buono potrà essere speso dal dipendente del Centro servizi socio-assistenziali, oppure da un famigliare stretto (genitori, figli, coniuge) per acquistare un occhiale da vista completo di lenti. Tali offerte non sono cumulabili con altre promozioni.

Il presidente dell’Unione montana Alpago e la direttrice del Cssa Alpago ringraziano Michele Saviane, amministratore unico di Ottica Polzotto srl, per la sensibilità che ha da subito dimostrato per il progetto messo in campo manifestando vicinanza e sostegno al personale delle struttura per l’impegno profuso in questo periodo.

«Siamo molto contenti di questa sinergia creata con l’Unione montana Alpago, che ci dà l’opportunità di dimostrare vicinanza al territorio e alle persone che ci abitano e lavorano – il commento di Michele Saviane -. In questo modo vogliamo dare il nostro contributo e ringraziare gli operatori della casa di riposo per l’importante attività che svolgono in campo sociale e assistenziale».