Annullati gli spettacoli di Natalino Basso e Vittorio Sgarbi al Comunale

Gli spettacoli di Natalino Balasso (Velodimaya) e Vittorio Sgarbi (Raffaello) previsti a maggio 2020 al Teatro Comunale di Belluno e sospesi a causa della pandemia da Covid-19, sono stati ufficialmente annullati.

I possessori dei titoli di accesso per le serate in questione possono ottenere il rimborso monetario, presentando la richiesta entro il 30 dicembre 2020, con le seguenti modalità:

-Biglietti acquistati online: è necessario seguire i passaggi indicati dal rivenditore tramite i propri canali digitali

-Biglietti acquistati da Scoppio Spettacoli: è necessario consegnare i biglietti al negozio Tipiko (in via Rialto) insieme al proprio IBAN

-Biglietti acquistati nei punti vendita GeTicket: è necessario riconsegnare i biglietti al negozio che ha perfezionato la vendita

Non mancherà l’occasione, nelle prossime stagioni teatrali, di ri-ospitare gli artisti sul palco del Teatro Comunale con la loro nuova produzione.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.scoppiospettacoli.it .