Positività covid in crescita nelle case di riposo e nei Comuni del Comelico, Cadore e Ampezzano

L’Ulss 1 Dolomiti comunica che nelle ultime 24 ore sono emerse 63 nuove positività Covid. Di queste, 19 sono riferite a case di riposo, 24 a Comuni del Comelico-Cadore-Ampezzano, le altre si riferiscono a singoli contesti in ambito provinciale senza evidenza di particolari aggregazioni.

Si tratta in prevalenza di persone che hanno effettuato il tampone di controllo in quanto contatto di caso o sintomatici e quindi già isolati.

Ricoveri

Le persone attualmente ricoverate negli ospedali dell’Ulss Dolomiti sono 28 in area non critica a Belluno, 10 a Feltre e 2 in terapia intensiva a Belluno.

Decessi

Nella notte del 14 ottobre è deceduta un paziente covid positivo di 93 anni ricoverato in Pneumologia Covid a Belluno. La direzione porge le condoglianze alla famiglia.

Ospedale di Feltre

Sono temporaneamente sospesi i ricoveri programmati nella UOC di Medicina dell’ospedale di Feltre. Eventuali ricoveri in urgenza sono comunque garantiti dalle altre unità operative di area medica (Geriatria e Neurologia).

Drive-in Feltre

Da domani 16 ottobre 2020 il drive-in tamponi di Feltre sarà operativo tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 in via delle Industrie – zona Peschiera nell’area dell’ex fabbrica Marangoni a FELTRE, con accesso libero per bambini, ragazzi e adulti sintomatici del mondo della scuola e rientri dall’estero.