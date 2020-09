Turismo: 3 milioni alle piccole e medie imprese per il rinnovamento strutture

Venezia, 16 settembre 2020 Su proposta di Federico Caner, assessore al Turismo, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la deliberazione con la quale sono messi a bando 3 milioni di euro per sostegno delle piccole e medie imprese in ambito turistico nell’adeguamento delle strutture ricettive al rispetto delle norme sanitarie, previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l’ordinario svolgimento dell’attività in conseguenza all’emergenza per il Covid-19.

Il bando rientra nell’ambito dell’azione 3.3.4 C riguardante gli “Investimenti innovativi nel settore turistico ricettivo” del POR-FESR 2014-2020.

“Il bando è finanziato con fondi già disponibili – sottolinea l’Assessore veneto al Turismo -. Le PMI venete operanti in ambito turistico e ricettivo potranno disporre rapidamente di ulteriori aiuti sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di macchinari e dotazioni, nonché nell’accesso alla fornitura di servizi, indispensabili per la sanificazione e le altre misure sanitarie indispensabili per un’attività turistica in tempi di Covid. Il turismo è la prima voce dell’economia regionale e il turista che viene in Veneto deve sapere che è messo in atto qualsiasi accorgimento per accrescere la sua sicurezza. In un momento simile, sostenere chi è impegnato con fatica in questo settore produttivo è un dovere anche per il futuro stesso della nostra regione”.

In particolare, il bando prevede l’erogazione di aiuti alle PMI per:

– acquisto macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (ex. lampade UV, macchine ad ozono, termorilevatori);

– interventi di ditte specializzate nella pulizia e sanificazione di strutture e impianti di aerazione;

– dotazione di Bagni chimici separati;

– acquisto di distanziatori e strumenti di protezione nell’offerta ristorativa;

– dotazione di presidi medico-sanitari e di primo soccorso;

– acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per personale e clienti.

Le domande di partecipazione al bando (manifestazioni di interesse) potranno essere presentate dal 16 ottobre al 27 ottobre prossimi; le imprese che, in base ai criteri stabiliti nel bando, rientreranno nell’elenco delle domande ammesse dovranno poi presentare la vera e propria domanda di contributo dal 18 novembre fino al 16 dicembre di quest’anno.

Il contenuto integrale del bando con modalità di accesso, termini e criteri di erogazione, sarà pubblicato sul sito della Regione del Veneto.