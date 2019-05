Cambiamenti climatici, due conferenze del Cai, mercoledì 27 febbraio e mercoledì 6 marzo

Il Tam – Tutela Ambiente Montano CAI – Sezione di Belluno “Francesco Terribile” organizza due conferenze sul tema dei cambiamenti climatici e loro effetti sulle Dolomiti che si terranno entrambi alla Sala Muccin del Centro Congressi di Belluno in Piazza Piloni.

Mercoledì 27.02.2019 – Ore 20.30

– Jacopo Gabrieli (Glaciologo e Ricercatore CNR): Clima ed eventi estremi nell’epoca dell’Antropocene”

– Gianni Marigo (ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del

Veneto): Analisi metereologica dell’evento estremo di ottobre 2018

Mercoledì 06.03.2019 – Ore 20.30

– Danilo Giordano (Geologo e docente all’ITIM Follador): “…e un giorno tornò l’alluvione…”

– Cesare Lasen (Comitato Scientifico Fondazione Dolomiti Unesco): Effetti sulla vegetazione legati al cambiamento climatico.

Mentre sui territori della Provincia di Belluno sono ancora visibili i danni portati dall’alluvione di

fine ottobre, una domanda sorge spontanea: “perché si è verificato tutto questo?”. Ma soprattutto: “Potrà

succedere nuovamente?”. Con l’aiuto di quattro esperti del settore, nell’arco di due serate, verranno

illustrate le cause di tale evento, i danni che ha generato e i problemi che dovranno essere affrontati in futuro.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

CHI SIAMO

“Il CAI fin dalla sua fondazione nel 1863, si è proposto il compito di diffondere la conoscenza e

l’interesse per i territori montani, riconoscendo la loro importanza sia per valori scientifici custoditi nei suoi

molteplici ambienti naturali, sia per i valori culturali e storici espressi dal suo paesaggio e dalle sue

testimonianze antropiche connesse. Le disposizioni legislative nazionali aventi ad oggetto il CAI, dal 1963 in

poi, nonché gli aggiornamenti statutari, intervenuti dal 1975, fanno chiaro riferimento a compiti ineludibili

di tutela dell’ambiente montano.” (Nuovo Bidecalogo, 26 maggio 2013)

L’ambiente montano costituisce il terreno sul quale si svolge principalmente l’attività del CAI e la

salvaguardia dello stesso è uno dei principi su cui si fonda questa istituzione. La TAM (Tutela Ambiente

Montano) è la commissione che si occupa di diffondere, sensibilizzare, studiare e approfondire le tematiche

relative alla sostenibilità e al rispetto ambientale. La Sezione del CAI di Belluno vuole essere protagonista

nella difesa della bellezza della montagna e essere in prima linea nelle decisioni volte al miglioramento della

vita dell’abitante e del frequentatore della montagna.

Il riconoscimento nel 2009 delle Dolomiti come Patrimonio UNESCO è fonte di pregio e orgoglio

per le montagne di Belluno, ma è soprattutto un’occasione ed un impegno che bisogna saper cogliere per

poter elevare ulteriormente un territorio che suscita meraviglia in tutto il mondo. Le attività della TAM a

Belluno sono iniziate nel 2016 e si sono sviluppate proponendo eventi formativi con lo scopo di

sensibilizzare gli abitanti, i turisti e le persone che lavorano sul territorio ad un approccio consapevole e

rispettoso di questo ambiente unico al mondo.