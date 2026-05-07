La Provincia di Belluno tra le più virtuose del Veneto nei pagamenti: liquidità immediata a imprese e appalti

La Provincia di Belluno si conferma ai vertici regionali per efficienza amministrativa. Secondo i dati ministeriali relativi alle fatture del 2025 (aggiornati al 31 marzo 2026), l’ente registra tempi medi di pagamento tra i più rapidi del Veneto, consolidando il proprio ruolo di partner strategico e affidabile per il sistema produttivo locale.

«Questi dati non sono semplici numeri, ma rappresentano un volano economico reale», dichiara il Presidente della Provincia. «Pagare tempestivamente significa iniettare liquidità nel sistema, permettendo alle imprese — specialmente le piccole realtà di montagna — di gestire meglio le risorse, abbattere i costi degli interessi bancari e restare competitive».

La puntualità dell’ente si traduce in un vantaggio competitivo anche sul fronte dei lavori pubblici. La reputazione di “pagatore virtuoso” aumenta la fiducia delle aziende, stimolando una maggiore partecipazione alle gare d’appalto. Questo meccanismo garantisce, da un lato, maggiore concorrenza nelle procedure di affidamento e, dall’altro, qualità elevata delle opere realizzate e solidità delle filiere locali impegnate nelle infrastrutture.

Il raggiungimento di questi standard d’eccellenza non è casuale, ma è il frutto di una precisa scelta metodologica basata sulla digitalizzazione e sul monitoraggio rigoroso dei flussi finanziari. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta.

A fare la differenza è il nostro capitale umano», evidenzia il Presidente. «Dietro ogni pagamento c’è una collaborazione costante tra uffici e ragioneria: una squadra affiatata e orientata al risultato».

Per mantenere performance di questo livello è fondamentale contare su personale altamente specializzato, capace di governare procedure complesse con precisione chirurgica. Ma è la motivazione dei nostri dipendenti a fare la differenza: lavoriamo con la consapevolezza che ogni nostra azione burocratica ha un impatto diretto sulla vita delle persone e sulla sopravvivenza delle imprese. Investire nella professionalità e nel coinvolgimento del personale significa, in ultima analisi, investire nella crescita di tutto il territorio bellunese».

«In un periodo di incertezza economica – conclude il Presidente – la Provincia di Belluno dimostra che una Pubblica Amministrazione efficiente non è solo un ufficio che eroga servizi, ma è una parte integrante della soluzione alle sfide del mercato».