Cordoglio per la morte di Adriano Zanotto, titolare del Gambrinus e fondatore del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti

Venezia, 7 agosto 2024 – “Salutiamo un grande veneto, di cui rimarrà un segno indelebile nel mondo della gastronomia e della ristorazione ma anche in quello della cultura. Con quanto è riuscito a costruire e con le sinergie che ha saputo creare ha dimostrato come l’amore per la buona tavola possa essere il volano di sapere, di attenzione alla conoscenza, di confronto intellettuale. Il suo locale di San Polo di Piave non rimane solo un tempio della cucina trevigiana ma il luogo che ha legato il nome del Gambrinus al famoso premio letterario di cui fu ideatore e tenne vivo nel ricordo dell’amico Bepi Mazzotti”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda Adriano Zanotto, noto ristoratore della Marca Trevigiana, titolare del Parco Gambrinus e fondatore del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti. “L’amore per la sua terra è stato il vero motore della passione di Adriano Zanotto – sottolinea il Governatore – fosse in cucina o seduto dietro un tavolo per ragionare sulla valorizzazione di un evento culturale. Eccezionale ambasciatore della gastronomia italiana, la sua professione gli aveva fatto incontrare grandi personaggi di grande caratura con cui aveva legato. Poteva ritenersi soddisfatto del successo ma invece ha alzato l’asticella, trasformando il suo ristorante in un riferimento nazionale per gli amanti della letteratura contemporanea, con particolare attenzione a quella legata alla montagna e alla nostra terra. Ci mancherà, anche se sono certo che le sue idee per il valore che rappresentano non andranno perdute”. In questo triste momento esprimo la mia vicinanza e quella di tutta la Regione alla moglie che ne ha condiviso la passione per decenni e ai figli che ne continuano l’opera – conclude il presidente Zaia -. A lui invio un pensiero di gratitudine”.

Treviso, 7 Agosto 2024. -– Sono estremamente addolorato – dice il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza – per la perdita del caro amico e grande professionista Adriano Zanotto. Una figura di assoluta caratura come uomo e ambasciatore in tutto il mondo dell’eccellenza della cucina trevigiana. Ha reso il Gambrinus un vero punto di riferimento e fucina di sapori e saperi. Con la sua dedizione, infatti, ha creato piatti ispirati ai prodotti tipici e presentati in un ambiente culturale di altissimo livello. Ha da sempre sostenuto il premio Mazzotti che ha trovato proprio nella location del Parco Gambrinus, la sua nascita e le sue migliori espressioni, coinvolgendo esponenti del mondo della cultura. A lui va il mio pensiero e il mio ringraziamento per quanto ha fatto per il nostro territorio. A lui e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze. A tutti coloro che lo hanno conosciuto, il suo ricordo resterà sempre vivo con affetto, stima e riconoscimento. Ci mancherà, lo ricorderemo con partecipazione in occasione soprattutto del premio Letterario Gambrinus Mazzotti.