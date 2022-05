La Lazio ritorna in ritiro ad Auronzo, firmato l’accordo per il 2023

ll 15esimo anno di fila del ritiro estivo della S.S. Lazio ad Auronzo di Cadore, la casa estiva della squadra capitolina, è stato illustrato ieri durante la conferenza stampa tenutasi al centro sportivo di Formello. Presenti il Presidente della squadra Claudio Lotito, Gianni Lacché della Media Sport event e per il Comune il Sindaco Tatiana Pais Becher e il vice Sindaco Enrico Zandegiacomo.

“Ringrazio il presidente Lotito e Gianni Lacchè, organizzatore e fautore del ritiro insieme al vice sindaco – ha dettoTatiana Pais Becher sindaco di Auronzo di Cadore -. Innanzitutto ritorniamo in presenza per una conferenza stampa per un ritiro che sarà senza restrizioni e senza prenotazioni online. Un grande onore per noi festeggiare insieme il 15° anno consecutivo, è un traguardo storico anche perchè questo è l’ultimo anno del nostro mandato di amministrazione. Si è creato un grande rapporto di empatia tra i cittadini e la Lazio; ringrazio tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto e che hanno portato avanti l’iniziativa, che è diventato un appuntamento fisso per Auronzo; colgo l’occasione per annunciare che è già stato siglato l’accordo pure per il ritiro 2023.”

“Saluto il presidente, per me è un onore essere qui. – ha proseguito il vicesindaco Enrico Zandegiacomo – 15 anni sono tanti, già oggi possiamo dire che ci sarà anche il 16esimo. Per il nostro territorio è un evento enorme, ci dà soddisfazione per i risultati: nei primi anni nei giorni del ritiro c’erano circa 7mila presenze dalla regione Lazio, adesso siamo sui 14mila. Nel 2021 e 2022 la Giunta ha investito molto sul campo sportivo “Rodolfo Zandegiacomo”: sono stati eseguiti lavori all’impianto per circa 300mila Euro, è stato realizzato un nuovo drenaggio e sistema di irrigazione; stiamo ultimando l’illuminazione al led, ma al momento la guerra in Ucraina ha bloccato la consegna delle materie prime, speriamo di terminare per il 6 luglio. Abbiamo pensato di posizionare una nuova tribuna metallica, ampliata a 650 persone, con la quale in totale i posti a sedere saranno 1.500. I primi giorni di ritiro avremo in concomitanza un’altra manifestazione: il test event dei Mondiali di canoa junior e under23 sul lago di Santa Caterina.

Auronzo e Lazio hanno creato un connubio speciale, tutto l’anno si parla di Lazio da noi, tanti bambini tifano ormai la squadra biancoceleste, da mesi i ragazzi mi chiedono quando ritorna la Lazio ad Auronzo. Ringrazio anche tutti i giornalisti, saluto i tifosi perché abbiamo sempre una presenza importante, per noi è un ritorno. Un investimento azzeccato. Vi aspetto tutti il 6 luglio, la presentazione verrà fatta durante il ritiro al Campo Sportivo Zandegiacomo”.

Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio ha parlato di “Un record storico per il calcio italiano, 15 anni, siamo orgogliosi di questo. Sarà un classico ritiro, con le partite amichevoli previste. Gli ultimi 2 anni sono stato a ritmo ridotto per la pandemia, si riparte con un ritiro al 100% grazie alle nuove disposizioni.”

Gianni Lacchè, presidente della Media Sport Event è intervenuto per ringraziare il presidente Lotito “che ci permette di organizzare e che ha rinnovato l’accordo per la stagione 2023. Poi alla rappresentanza di Auronzo e al marketing Lazio. Ci sono state migliorie, ci sarà la Notte Biancoceleste, la riproporremo quest’anno cercando di migliorarle. Il programma delle partite e delle date non è ancora ufficiale.”

Il presidente Claudio Lotito ha definito “Un connubbio indissolubile e molto importante tra club e Comune di Auronzo. Ci conforta il clima e l’affetto degli abitanti di Auronzo. Riusciamo sempre a lavorare con entusiasmo lì e ci fa piacere che questo bellissimo ambiente, anche naturalistico, sia a noi favorevole; la riteniamo come casa nostra, Lacchè lo sa che sto lavorando per una “Casa della Lazio” in Val D’Ansiei. Non vi nascondo che avremmo avuto anche delle soluzioni alternative più remunerative. In questo momento ho scelto i sentimenti. Sono molto contento del lavoro fatto con questa Amministrazione, sperando che possa essere confermata alle prossime elezioni, vista anche la loro disponibilità a trovare soluzioni ai vari problemi. Faccio un appello: mi auguro che questa fusione tra tifosi e cittadinanza porti benefici anche dal punto di vista dell’entusiasmo nel seguire la società”.