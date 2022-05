Penne nere a Rimini. Il saluto di Lucia Olivotto: “Alpini, presidio fondamentale per il territorio montano”

Grande festa in questi giorni a Rimini per la 93esima adunata nazionale degli alpini; alla vigilia della sfilata, che nel primo pomeriggio di domani vedrà protagoniste anche le penne nere bellunesi, arriva il saluto della vicesindaco di Belluno e candidata sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno Lucia Olivotto.

“Gli alpini sono un simbolo del nostro territorio, e sono soprattutto un presidio fondamentale per le zone di montagna grazie al loro impegno nella protezione civile, affiancando e supportando i volontari comunali. Non possiamo non ricordare il loro impegno in occasione delle tante emergenze meteorologiche che hanno colpito la nostra città, dalla pioggia alla neve fino alla catastrofe delle tempesta Vaia, ma il loro sostegno è indispensabile anche per la pulizia e la messa in sicurezza del territorio. Un aiuto gratuito e fatto con il cuore, nel solco della solidarietà tipica dei bellunesi e delle genti di montagna, che merita il ringraziamento da parte di tutti noi. Buona adunata quindi a tutte le penne nere, e aspettiamo molti di loro qua in città tra poco più di un mese per il raduno della Brigata Cadore, cittadina onoraria del capoluogo da quasi 40 anni”.