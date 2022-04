Al via il concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri 2022”

Prende spunto dalla letteratura di Dino Buzzati, nell’anno del cinquantesimo dalla sua scomparsa, il concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri” promosso dalla Pro loco “Monti del Sole” e dalla Biblioteca civica sospirolese, alla sua tredicesima edizione. Come da tradizione il bando è legato alla rassegna “Spettacoli di mistero” di Unpli e Regione Veneto.

Oggetto del concorso sono racconti brevi inediti incentrati sul tema del paesaggio quale fonte ispiratrice e co-protagonista delle vicende che in esso si svolgono. Il concorso si rivolge ai nati e/o residenti nel Triveneto e la partecipazione è gratuita. Presiede la giuria la scrittrice Antonia Arslan, cittadina onoraria di Sospirolo.

Il paesaggio non è contorno ma soggetto fondamentale negli scritti di Buzzati, legato a Sospirolo sin da giovanissimo: è nell’estate 1920, infatti, che appena tredicenne Dino scopre la montagna salendo al Monte Sperone e alle cime vicine, e già ambisce alle grandi Dolomiti, passione di tutta la sua vita. Scriverà poi della Val Cordevole e della Val del Mis con le sue «vallette laterali che si addentrano in un intrico di monti selvaggi e senza gloria… eppure commoventi per le storie che raccontano, per l’aria d’altri secoli, per la solitudine paragonabile a quella dei deserti». Ma è l’intera terra bellunese – trasfigurata in favole, miti, allegorie – a farsi teatro di molte sue storie, dapprima quotidiane e prosaiche, poi sempre più inesplicabili.

Sono previste 2 sezioni: A- singoli da 6 a 14 anni compresi o lavori scolastici di gruppo (intera classe o gruppi di alunni di primarie e secondarie di primo grado); B- Partecipanti dai 15 anni. Ogni concorrente, singolo o gruppo, può partecipare con un solo racconto inedito in lingua italiana, completo di titolo, della lunghezza massima di 8000 battute, spazi inclusi. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2022. I due vincitori assoluti delle sezioni “A” e “B” riceveranno 400 euro cadauno e attestato e riconoscimenti ai segnalati. La cerimonia di premiazione si terrà a Sospirolo domenica 20 novembre. Il bando completo, con tutti gli spunti e gli enti patrocinatori, è disponibile sulla homepage del sito www.sospirolo.net o su Facebook (pagina Pro loco “Monti del Sole”).

Il bando è stato ufficialmente presentato il 22 aprile al Centro civico di Sospirolo, dove Patrizia Dalla Rosa ha delineato le principali tematiche buzzatiane, con riferimenti al paesaggio, accompagnata da letture di Gianni Troian.