Nevegal: da lunedì 10 gennaio controllo greenpass rafforzato per sciare

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, nel rispetto delle Nuove Misure Anticontagio, la Società Nevegal 2021 – a decorrere dal 10 gennaio 2022 – provvederà a controllare il possesso del greenpass rafforzato prima dell’emissione dello skipass, con esclusione dei bambini di età inferiore ai 12 anni.

I possessori di skipass stagionale sci alpino e Skipass scialpinismo sono tenuti a recarsi alle casse muniti di documento d’identità per la validazione del documento di viaggio. In assenza di validazione, sarà automaticamente negato l’Accesso agli impianti.

Dopo il controllo di primo accesso/validazione, saranno eseguite verifiche a campione da parte degli organi di polizia e degli addetti della società, in particolare per gli sci alpinisti che non hanno accesso condizionato. Eventuali aggiornamenti normativi e di gestione saranno tempestivamente pubblicati sui nostri canali d’informazione.

E’ consigliato, avendone la possibilità, di validare lo skipass nei giorni feriali, al fine di evitare ulteriori assembramenti e code.