Ciclabile Soverzene-Soccher: partono i lavori di ripristino 

Sono iniziati ieri i lavori di ripristino della ciclabile tra Soverzene e Soccher (in comune di Ponte nelle Alpi). L’opera, tanto attesa, contribuirà a riunire anche fisicamente le due comunità. Ed è destinata ad aprire nuove prospettive in termini di sviluppo ciclo-turistico, se è vero che il tratto è inserito all’interno della Monaco-Venezia.

Per questo intervento di particolare rilievo, il Comune di Soverzene ha ricevuto dalla Protezione civile, tramite la Regione Veneto, un contributo di 1 milione di euro, a cui si aggiunge un ulteriore contributo di 300mila euro per il Comune di Ponte nelle Alpi.

Dopo il passaggio della tempesta Vaia e l’alluvione del 2019, si provvederà quindi a consolidare la sponda sinistra del fiume Piave, grazie alla realizzazione di una scogliera di massi. In più verranno posizionati dei “pettini” per arginare un’ulteriore e possibile piena del Piave. In questo momento le maestranze stanno lavorando per deviare l’acqua del fiume. E il periodo è semplicemente il più adatto, poiché a monte nevica e il Piave è in regime di magra.

In merito ai cantieri, andranno avanti per l’intera stagione invernale, mentre la scogliera dovrebbe prendere forma entro il mese di marzo. A quel punto si potrà procedere con la stesura del manto ciclabile e, se non dovessero esserci intoppi o rallentamenti causati dal meteo, a fine aprile sarà possibile pedalare di nuovo lungo la Soverzene-Soccher.

I due sindaci, Gianni Burigo di Soverzene e Paolo Vendramini di Ponte nelle Alpi, esprimono «grande soddisfazione rispetto a un’opera di assoluta importanza per i nostri territori».