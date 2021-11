IMU 2021 Belluno: entro giovedì 16 dicembre 2021 il saldo. Aliquote e detrazioni invariate 2020

Scade giovedì 16 dicembre 2021 il termine per il pagamento del saldo

IMU 2021.

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede alcune agevolazioni per il

pagamento:

– Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da COVID-19

In particolare, sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021):

stabilimenti balneari, termali; alberghi (di cat. D/2) e relative pertinenze;

agriturismi; villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie

marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per

vacanze; bed&breakfast; residence; campeggi; immobili (di cat. D) usati per

allestimenti fieristici; discoteche; sale da ballo.

Per queste strutture resta valido il requisito per cui soggetto passivo d’imposta e

gestore dell’attività devono coincidere.

Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021

(scadenza 30/06/2022) indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si

è usufruito dell’esenzione; barrando la casella esente e indicando il periodo di

esenzione; riportando, nelle annotazioni, la partita IVA e il codice ATECO

dell’attività svolta.

– Riduzione IMU 2021 per titolari di pensione estera maturata in

regime di convenzione internazionale con l’Italia, non residenti

A partire dal 2021 è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta per

una sola unità immobiliare a uso abitativo (non locata o data in comodato d’uso),

posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione

internazionale con l’Italia.

I beneficiari della nuova agevolazione sono i pensionati che hanno lavorato in Stati

con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di protezione

sociale.

– Esenzione IMU 2021 per immobili a uso abitativo locati soggetti a

sfratto

Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge

n. 106/2021, ha inoltre previsto l’esenzione dal pagamento dell’Imu per tutto

l’anno 2021 in favore delle persone fisiche proprietarie di immobili locati a uso

abitativo soggetti a sfratto, alle condizioni previste dall’articolo 4 ter del DL n.

73/2021 sopraindicato.

L’Ufficio Tributi del Comune di Belluno è a disposizione dei contribuenti per

assistenza e informazioni sul pagamento.

Continua a essere assicurato anche per il saldo 2021 il consueto servizio

gratuito di assistenza e predisposizione dei modelli di pagamento F24,

che saranno prioritariamente inviati tramite email a chi ne farà richiesta,

al fine di evitare assembramenti allo sportello e nei locali comunali, nel rispetto

delle misure adottate per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica

Covid-19.

I contribuenti sprovvisti di posta elettronica personale potranno:

– far pervenire la richiesta tramite email inviata da una persona di fiducia, che

indicherà di essere stata delegata;

– prenotare telefonicamente il calcolo dell’acconto comunicando un indirizzo

di posta elettronica di riferimento, oppure la disponibilità al ritiro del

modello F24 stampato, su appuntamento fissato in tempo utile per il

pagamento nei termini previsti.

NON è previsto l’invio generalizzato dei modelli precompilati di pagamento,

pertanto il versamento IMU 2021 deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte

del contribuente.

On-line sul sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it, alla voce “IMU

2021″ sono disponibili:

• la Guida acconto IMU 2021, che espone le principali novità della “nuova IMU”

e le modalità di calcolo dell’imposta dovuta;

• il modulo per calcolare il saldo IMU 2021 (con stampa di report e del modello

F24) e per versarlo direttamente con carta di credito o My Bank, tramite il servizio

DigitPOS24 attivo nel modulo;

• il modulo per regolarizzare (con ravvedimento) l’omesso/parziale versamento in

acconto 2021, scaduto lo scorso 16 giugno.

I versamenti F24 possono essere effettuati (senza commissioni):

– direttamente dalla pagina di calcolo utilizzando l’apposita funzionalità;

– tramite le correnti applicazioni di home-banking;

– presso gli sportelli bancari o postali, ovvero presso ogni tabaccheria.

Per i residenti all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello

F24, è possibile effettuare un bonifico, senza addebito di commissioni a carico del

beneficiario, a:

UNICREDIT BANCA SPA – Servizio di Tesoreria – Codice IBAN: IT81 J 02008 11910

000003465348 – codice BIC UNCRITM1D39 – intestato al Comune di Belluno.

Il servizio di assistenza fiscale, a titolo gratuito, è quindi fruibile nel

seguente modo:

– utilizzando autonomamente il link per il calcolo che si trova nella pagina

raggiungibile dalla homepage del sito Internet istituzionale alla voce “IMU

2021”;

– via email, richiedendo la documentazione al seguente indirizzo:

imu@comune.belluno.it

– prenotando telefonicamente il calcolo del saldo per riceverlo via email,

oppure fissando un appuntamento tramite l’agenda informatica “Calcolo

saldo imu” al link https://prenotazioni.comune.belluno.it, per ritirare il

modello F24 stampato, in tempo utile per il pagamento nei termini previsti.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello dei Cittadini al numero

0437 913222 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì anche dalle

15.00 alle 17.00), oppure direttamente all’Ufficio Tributi ai numeri 0437 913424

o 913491, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30