No green pass 15 Belluno. Il freddo non ferma la protesta in piazza Duomo

Belluno, 6 novembre 2021 – In 4mila a Milano e 8mila a Trieste. Le manifestazioni contro il green pass non si fermano. Anche piazza Duomo a Belluno questa sera ha ospitato per la 14ma settimana consecutiva il popolo del dissenso, che si è ritrovato nonostante l’abbassamento della temperatura. Un sabato sera vivace, con gli artisti che oramai hanno ultimato le sculture per la tradizionale ex tempore su legno dedicata a San Martino patrono di Belluno, e le casette con le castagne e vino in piazza dei Martiri prese d’assalto. E mentre i contagi salgono un po’ dappertutto, come ad ogni influenza stagionale, favoriti soprattutto dagli assembramenti al chiuso, questa sera dinanzi alla Prefettura, oltre agli slogan di libertà, si è parlato della perdita della sovranità monetaria, dell’euro, della Bce. Molta carne al fuoco, insomma, mentre gli stati europei come Austria e Germania irrigidiscono le misure di controllo con restrizioni mirate ai non vaccinati, creando così un inquietante precedente. La manifestazione di Belluno è proseguita per tutta la serata, anche mentre scriviamo, in modo pacifico, senza creare alcun problema di ordine pubblico.