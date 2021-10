La Jaguar XF fa il suo debutto nel nuovo film di 007 “No Time to Die” da oggi al cinema

Debutto dinamico, nei panni della perfetta auto da inseguimento, la Jaguar XF fa il suo debutto nel nuovo film di James Bond No Time To Die, in uscita nelle sale cinematografiche del Regno Unito, ed anche nelle sale italiane, oggi 30 settembre 2021. Durata 163 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Nel nuovo film, Bond ha lasciato il servizio e si sta godendo la sua nuova vita in Giamaica. I giorni tranquilli hanno vita breve però e si interrompono quando il suo vecchio amico della CIA Felix Leiter si presenta alla sua porta per chiedergli aiuto. La missione, che si rivelerà più infida del previsto, è quella di salvare uno scienziato che è stato rapito e alla fine porterà Bond sulle tracce di un misterioso e infimo personaggio, in possesso di nuove e pericolose armi tecnologiche.

No Time To Die è stato diretto da Cary Joji Fukunaga e interpretato da Daniel Craig, che torna per la quinta e ultima volta nei panni di James Bond alias 007 di Ian Fleming.

A Matera, in Basilicata, dove è stata girata la sequenza, due berline XF hanno sfrecciano tra le strette e tortuose strade cittadine, attraversando piazze e scendendo gradini acciottolati all’inseguimento di James Bond.

Per vedere il dietro le quinte del film No Time To Die, questo il link: Jaguar XF No Time To Die_behind the scene