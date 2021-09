Al Cinema Italia di Belluno i film della Settimana Internazionale della Critica

Lunedì 20 settembre a partire dalle 21.00 la sala cinematografica bellunese ospiterà due opere provenienti dalla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, introdotte dal critico cinematografico Vincenzo Patanè: “A Chiara” di Jonas Carpignano, evento speciale di chiusura della sesta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), e, a seguire, “Mondocane (Dogworld)” di Alessandro Celli.

Arrivano al Cinema Italia i film della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 ha selezionato opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale.

Lunedì 20 settembre alle 21.00, la sala cinematografica bellunese ospiterà, infatti, le proiezioni de “Le Giornate della Mostra. I film della settimana internazionale della critica”, iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie In collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Sncci Triveneto, l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e con il contributo e il patrocinio della Regione del Veneto della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

La serata, che sarà arricchita dalla presenza in sala del critico cinematografico Vincenzo Patanè, inizierà con la proiezione di “A Chiara” (Italia, 12’) di Jonas Carpignano, evento speciale di chiusura della sesta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), selezione competitiva dedicata ad autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. La protagonista sente che c’è qualcosa che non va. Ha degli strani presentimenti che non riesce a spiegare alla madre e alla sorella. Durante la notte, dopo aver sentito una concitata discussione fra i suoi genitori e dopo avere assistito a un episodio sconcertante, il suo mondo comincia a ribaltarsi e le sue sicurezze a venir meno. Realtà e sogno si confondono e la sua vita sarà cambiata per sempre.

Seguirà “Mondocane (Dogworld)” (Italia, 110’) di Alessandro Celli, racconto distopico ispirato dal vivo dibattito sulle sorti dell’acciaieria di Taranto e dei suoi abitanti. In un futuro non molto lontano, Taranto è diventata una città fantasma cinta dal filo spinato in cui nessuno, nemmeno la polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i più poveri che lottano per la sopravvivenza, mentre una gang criminale, le Formiche, capeggiate dal carismatico Testacalda, si contende il territorio con un’altra gang. Due orfani tredicenni, cresciuti insieme, sognano di entrare in quella banda. Pietro, detto Mondocane per aver superato la prova d’accettazione nella gang, impone Christian al gruppo, che lo deride chiamandolo Pisciasotto. Ma qualcosa si incrina nel loro equilibrio mettendo a rischio tutto quello in cui credono.

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione.