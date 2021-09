Belluno. Incendio in via San Lucano, sfollate 6 famiglie

Belluno, 7 settembre 2021 – C’è stato un incendio nella notte a Belluno, in via San Lucano. Né dà notizia sulla sua pagina Facebook il sindaco Jacopo Massaro.

Le fiamme sono state domate intorno alle ore 4:30 dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con una Volante della polizia di Stato.

Le fiamme, sviluppatesi da un garage, hanno interessato anche le abitazioni. A causa del fumo denso, 6 nuclei familiari sono stati sfollati. Due persone sono in ospedale per accertamenti di sicurezza. Per le altre stiamo cercando una collocazione in un albergo o una Struttura”.