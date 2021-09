Wondrous Machines 2021. La rassegna concertistica sugli organi storici delle chiese feltrine

Dall’11 settembre al 17 ottobre la terza edizione di Wondrous Machines festeggerà il restauro di alcuni preziosi strumenti storici con un particolare omaggio all’arte musicale di Bach e Mozart.

Promossa dall’Associazione “Maffioletti”, la rassegna ospiterà alcuni tra i più affermati organisti del panorama internazionale grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Cariverona, della Città di Feltre e di Lattebusche.

Per la prima volta Wondrous Machines dedicherà uno spettacolo rivolto ai più piccoli nel segno della divulgazione e del coinvolgimento nel mondo della musica e dell’organo.

Dall’11 settembre al 17 ottobre si terrà la terza edizione di Wondrous Machines, la rassegna concertistica dedicata agli organi storici delle chiese feltrine e della Valbelluna, promossa dall’Associazione musicale feltrina “Giovanni Battista Maffioletti” con il sostegno e la collaborazione di Fondazione Cariverona, della Città di Feltre e di Lattebusche. Quest’anno Wondrous Machines offrirà cinque appuntamenti musicali: quattro concerti, curati dall’organista e clavicembalista feltrino Deniel Perer, e uno spettacolo per bambini e famiglie, inseriti nell’ambito di un ampio progetto di valorizzazione delle attività concertistiche sugli organi storici dei territori di competenza che la Fondazione realizza sotto la supervisione del maestro Andrea Marcon. La rassegna è resa possibile anche grazie al contributo del Comune di Feltre e di Lattebusche e gode altresì del patrocinio della Diocesi di Belluno-Feltre e dei comuni di Feltre, Santa Giustina e Cesiomaggiore.

Attraverso una ricca offerta musicale, Wondrous Machines inaugurerà ben tre strumenti che torneranno così a suonare dopo lunghi e delicati interventi di restauro. Oltre all’esaltazione delle caratteristiche dei singoli strumenti, la rassegna intende offrire all’ascolto un ampio spettro di repertori: dalla polifonia cinquecentesca alla musica di Mascagni, dai “tientos” spagnoli alle Toccate di Frescobaldi, passando per il contrappunto di Bach. Il suono dell’organo sarà inoltre accostato a quello della tromba naturale, strumento antico di raro ascolto, grazie alla presenza di giovani interpreti e celebri personalità del mondo organistico con all’attivo già una solida e riconosciuta esperienza concertistica internazionale. Nell’ambito del 250° anniversario della visita di Mozart in Italia, Wondrous Machines dedicherà per la prima volta ai piccoli ascoltatori un appuntamento mirato ad avvicinare le famiglie al mondo della musica e dell’organo con una formula accattivante.

«Proseguiamo convintamente nell’impegno alla valorizzazione delle eccellenze artistiche dei territori – afferma il Presidente Fondazione Cariverona, prof. Alessandro Mazzucco – dando continuità alle iniziative culturali dirette a valorizzarne l’identità culturale. Insieme al maestro Andrea Marcon, personalità di indiscusso prestigio internazionale e direttore delle iniziative musicali di Fondazione, confermiamo dunque la collaborazione alla realizzazione di questa nuova edizione della rassegna Wondrous Machine che offre momenti di alta cultura e di valorizzazione del patrimonio artistico musicale. In questa edizione della rassegna vi è poi l’evento del 23 ottobre che, oltre l’alto valore artistico, assume particolare rilevanza e significato: il concerto ospitato nel Duomo di Feltre sarà infatti “In memoriam” del dott. Michele De Boni, il cui ricordo è vivo e coltivato in tutti noi per le straordinarie doti umane e professionali ed il grande contributo fornito nel corso del mandato svolto nel Consiglio Generale della nostra Fondazione».

La rassegna avrà inizio sabato 11 settembre alle ore 20.45 nella chiesa di Santa Giustina a Santa Giustina Bellunese per il concerto di inaugurazione dell’organo del presbiterio, uno strumento in stile franco-alsaziano, rifacimento e ampliamento di un organo di Silvio Micheli ad opera di Deniel Perer. Per festeggiare il primo suono dello strumento, l’organista Lorenzo Ghielmi terrà un concerto monografico dedicato alla figura di Johann Sebastian Bach. Attingendo dal vasto catalogo musicale del grande compositore tedesco, Ghielmi presenterà alcune rarità: gioielli straordinari, purtroppo in parte andati perduti nel corso del tempo, che per l’occasione torneranno a rivivere grazie all’accurata ricostruzione operata da Ghielmi sulla base di studi meticolosi mirati al definitivo recupero di questo prezioso patrimonio.

Lorenzo Ghielmi è fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach, forte di un’attività concertistica in tutto il mondo costellata da più di cinquanta incisioni discografiche. Già titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea, Ghielmi insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Ha inoltre seguito la progettazione di numerosi nuovi organi, fra i quali il grande strumento della cattedrale di Tokyo e quello, tutt’ora in costruzione, della Cattedrale di Palma di Mallorca.

Martedì 21 settembre alle ore 20.45 nella chiesa di San Pietro apostolo di Soranzen di Cesiomaggiore Wondrous Machines farà risuonare lo storico organo Agati-Tronci (1891) a seguito del restauro appena concluso, eseguito da Deniel Perer a partire dal 2017. Per l’occasione l’organista Manuel Tomadin alternerà brani di Antonio Vivaldi e Giovan Battista Martini a pagine strumentali tratte da alcune delle più celebri opere liriche di Verdi, Rossini e Mascagni, e ai lavori di autori più ricercati, quali il compositore Jan Pieterszoon Sweelinck, celebre virtuoso d’organo attivo in Olanda tra Cinquecento e Seicento.

Considerato l’organista italiano più premiato della sua generazione in competizioni di esecuzione e interpretazione, Manuel Tomadin è vincitore dei più ambiti concorsi organistici nazionali e internazionali. La sua intensa attività concertistica trova inoltre eco nelle numerose incisioni discografiche. Manuel Tomadin è docente presso il Conservatorio di Trieste e ricopre il ruolo di organista titolare della Chiesa Evangelica Luterana della stessa città.

Nell’ambito delle celebrazioni del 250° anniversario del primo viaggio in Italia di Wolfgang Amadeus Mozart, e della sua visita in molte località del Veneto, sabato 25 settembre alle ore 17.00 nella Chiesa di San Giacomo Maggiore Wondrous Machines dedicherà per la prima volta un appuntamento ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie. Mozart in carrozza è il titolo dell’accattivante concerto-spettacolo che avrà protagonisti l’attore Massimiliano Mastroeni e il giovane studente d’organo Giovanni Tonon, su testo di Pierdomenico Simone. Un divertente racconto tra parole e musica sul primo viaggio in Italia dell’allora giovanissimo Wolfgang Amadeus e del padre Leopold, pronto a stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori e di avvicinare le famiglie in maniera coinvolgente al mondo della musica e dell’organo.

Domenica 17 ottobre alle ore 20.45 nella chiesa di San Giacomo entro le mura di Feltre, Deniel Perer, che da artigiano tornerà a vestire l’abito di concertista, suonerà l’organo Giovan Battista De Lorenzi (1863) in compagnia di Davide Giacuzzo alla tromba naturale per un concerto realizzato in collaborazione con il Festival Organistico della Marca Anconetana 2021. L’evento proporrà un’inedita esplorazione del Seicento musicale attraverso pagine di autori noti e più ricercati, a partire dalla scuola italiana rappresentata da Girolamo Frescobaldi, Bernardo Storace e Girolamo Fantini, a quella tedesca con Johann Jakob Froberger, già allievo di Frescobaldi, e inglese con Jeremiah Clarke e Henry Purcell. Proprio a un’Ode che Purcell dedicò al giorno di Santa Cecilia, la patrona dei musicisti frequentemente raffigurata all’organo, la rassegna organistica deve il suo nome Wondrous Machines, come a dire “meccanismi meravigliosi”. Dei due compositori inglesi verrà eseguita la Suite of Ayres and Trumpet Tunes nella ricostruzione e con gli arrangiamenti di Davide Giacuzzo. Tra i più competenti conoscitori di questo repertorio, Giacuzzo si è laureato presso il Conservatorio di Udine con una tesi proprio sulla figura di Henry Purcell e sulla musica inglese per tromba ai tempi della Restaurazione, specializzandosi in musica antica a Basilea e presentando una biografia completa del compositore e organista inglese Jeremiah Clarke di cui ha curato anche l’edizione della Suite in re maggiore per tromba e orchestra. Su strumenti storici Giacuzzo ha suonato sotto la direzione dei più affermati direttori, collaborando con varie orchestre internazionali e incidendo per le etichette Brilliant e Warner Classics.

L’evento conclusivo di Wondrous Machines avrà luogo al Duomo di Feltre martedì 23 ottobre alle ore 20.45 con l’inaugurazione dell’organo “doppio” di 12 piedi di Gaetano Callido, tra i più celebri costruttori del Settecento, il cui restauro è stato portato a termine nel 2021 dai Fratelli Carrara e Deniel Perer a seguito di un precedente intervento dei Fratelli Ruffatti (1979-80). Il concerto è dedicato alla memoria del dott. Michele De Boni, promotore e forte sostenitore del festival ai suoi esordi. Per l’occasione l’organista Luca Scandali interpreterà alcune pagine solistiche che dal Seicento condurranno l’ascoltatore al Settecento italiano attraverso le opere di Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Giuseppe Antonio Paganelli, Domenico Cimarosa e Niccolò Moretti.

Affermato in alcuni dei più prestigiosi concorsi internazionali, Luca Scandali ha inciso più di trenta CD per le etichette discografiche più importanti. Oltre ai numerosi articoli pubblicati a carattere musicologo, Scandali ha curato la pubblicazione delle Canzoni de intavolatura d’organo fatte alla francese (1599) di Vincenzo Pellegrini (1562 ca. – 1630) per Il Levante Libreria Editrice.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.45 e saranno a ingresso libero e gratuito su esibizione di green pass, fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria al sito www.associazionemaffioletti.org o telefonando allo 0439 2540 (IAT Feltre) con orari 9.15–12.15, sabato e domenica anche 14.45–18.00, mercoledì chiuso.